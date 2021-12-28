28 декабря 2021
27 декабря 2021

ФСБ задержала замглавы челябинского района

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по уголовному делу бывшего директора
Семена Авраменко задержали по обвинению в махинациях Фото:

Сотрудники УФСБ по Челябинской области задержали заместителя главы Ашинского района Семена Авраменко. Как сообщили URA.RU источники в силовых структурах, Авраменко подозревают в махинациях с покупкой жилья для детей-сирот. Информацию подтвердили в пресс-службе ФСБ.

«Авраменко был задержан 28 декабря и находится в ОВС. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Дело ведет Следственный комитет», — рассказал источник.

По данным агентства, вместе с ним задержали продавца жилья и одного из чиновников администрации. Их отпустили под подписку о невыезде. Информацию URA.RU подтвердили в ФСБ.

В Следственном комитете пообещали дать комментарий позже. Источник в силовых структурах сообщил, что уголовное дело возбудили по материалам Контрольно-счетной палаты региона, которая проводила проверку в администрации района. Результаты аудита передали в правоохранительные органы. Авраменко подозревают в махинациях с покупкой жилья.

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Сотрудники УФСБ по Челябинской области задержали заместителя главы Ашинского района Семена Авраменко. Как сообщили URA.RU источники в силовых структурах, Авраменко подозревают в махинациях с покупкой жилья для детей-сирот. Информацию подтвердили в пресс-службе ФСБ. «Авраменко был задержан 28 декабря и находится в ОВС. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Дело ведет Следственный комитет», — рассказал источник. По данным агентства, вместе с ним задержали продавца жилья и одного из чиновников администрации. Их отпустили под подписку о невыезде. Информацию URA.RU подтвердили в ФСБ. В Следственном комитете пообещали дать комментарий позже. Источник в силовых структурах сообщил, что уголовное дело возбудили по материалам Контрольно-счетной палаты региона, которая проводила проверку в администрации района. Результаты аудита передали в правоохранительные органы. Авраменко подозревают в махинациях с покупкой жилья.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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