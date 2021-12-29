СМИ: партия «Яблоко» лишилась почти 100 человек

В «Яблоке» исключили кандидатов, порочащих партийную честь Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Федеральное бюро партии «Яблоко» исключило из московского регионального отделения 98 членов партии. Об этом сообщили в пресс-службе «Яблока».

«Федеральное Бюро „Яблока“ на своем заседании вечером 28 декабря исключило из Московского регионального отделения ряд членов партии, грубо нарушивших устав», — указано на сайте пресс-службы «Яблока». Причиной исключения стало выдвижение в Мосгордуму против кандидатов, которых выдвинуло «Яблоко», а также поддержка на выборах в Госдуму и Мосгордуму тех, кто конкурировал с представителями партии.

Также среди причин стало подписание и распространение коллективных обращений, которые содержали «ложные утверждения» и информацию, «порочащую» честь партии. Это нанесло «политический ущерб» «Яблоку» во время избирательной компании, считают в бюро. «Подобные действия влекут самую строгую партийную ответственность в любой партии в любой демократической стране», — сообщили в «Яблоке». «Новая газета» сообщает, что исключены 98 человек.

Месяц назад из московского отделения «Яблока» исключили около 488 членов. В бюро регионального отделения считают, что это были неэффективные члены. Массовое исключение поможет партии лучше выступить на муниципальных выборах, сообщили в «Яблоке».

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