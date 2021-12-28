Теща и зять утопили тело челябинки в болоте

Оба жителя признаны виновными в совершении преступления Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Каслей (Челябинская область), теща и зять, убили родственницу и выкинули ее труп в болото. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областного суда, оба признаны виновными в совершении преступления.

«Жительница Каслей попросила своего зятя убить родственницу, с которой у ее дочери был конфликт. Мужчина предложил ей самой расправиться с потерпевшей. Родственницу задушили электрошнуром, и труп бросили в болото», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного суда.

В суде добавили, что мужчина, чтобы убедиться в смерти родственницы, нанес ей топором несколько ударов по голове и шее. Спустя почти два месяца тело было найдено.

В судебном заседании мужчина полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Женщина же полностью отрицала причастность к совершению преступления, заявляла об оговоре.

Приговором суда женщину признали виновной в убийстве, и вынесли наказание в виде 16 лет колонии общего режима. Ее зятя приговорили к 15 годам и одному месяцу колонии строгого режима. Мужчина признан виновным в пособничестве.

Ранее в Карабаше был задержан мужчина, подозреваемый в убийстве женщины. Он оказался ее зятем.

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