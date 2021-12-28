Теща и зять утопили тело челябинки в болоте

Жители Каслей (Челябинская область), теща и зять, убили родственницу и выкинули ее труп в болото. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областного суда, оба признаны виновными в совершении преступления.
«Жительница Каслей попросила своего зятя убить родственницу, с которой у ее дочери был конфликт. Мужчина предложил ей самой расправиться с потерпевшей. Родственницу задушили электрошнуром, и труп бросили в болото», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного суда.
В суде добавили, что мужчина, чтобы убедиться в смерти родственницы, нанес ей топором несколько ударов по голове и шее. Спустя почти два месяца тело было найдено.
В судебном заседании мужчина полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Женщина же полностью отрицала причастность к совершению преступления, заявляла об оговоре.
Приговором суда женщину признали виновной в убийстве, и вынесли наказание в виде 16 лет колонии общего режима. Ее зятя приговорили к 15 годам и одному месяцу колонии строгого режима. Мужчина признан виновным в пособничестве.
Ранее в Карабаше был задержан мужчина, подозреваемый в убийстве женщины. Он оказался ее зятем.
Жители Каслей (Челябинская область), теща и зять, убили родственницу и выкинули ее труп в болото. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областного суда, оба признаны виновными в совершении преступления. «Жительница Каслей попросила своего зятя убить родственницу, с которой у ее дочери был конфликт. Мужчина предложил ей самой расправиться с потерпевшей. Родственницу задушили электрошнуром, и труп бросили в болото», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного суда. В суде добавили, что мужчина, чтобы убедиться в смерти родственницы, нанес ей топором несколько ударов по голове и шее. Спустя почти два месяца тело было найдено. В судебном заседании мужчина полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Женщина же полностью отрицала причастность к совершению преступления, заявляла об оговоре. Приговором суда женщину признали виновной в убийстве, и вынесли наказание в виде 16 лет колонии общего режима. Ее зятя приговорили к 15 годам и одному месяцу колонии строгого режима. Мужчина признан виновным в пособничестве. Ранее в Карабаше был задержан мужчина, подозреваемый в убийстве женщины. Он оказался ее зятем.