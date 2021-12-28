Грузовики «К&Б» заполонили одну из главных магистралей агломерации Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Водители фур провоцируют гигантские пробки возле распределительного центра «Красное&Белое» под Челябинском, ожидая своей очереди на выгрузку товаров. Как рассказали URA.RU жители Копейска, большегрузы уже четверо суток стоят вдоль дороги, которая соединяет областной центр с городом.

«Уже в выходные копейское шоссе на въезде в город заполнили фуры. В некоторых местах грузовики стояли в два ряда. Копейск входит в агломерацию Челябинска и в будни десятки тысяч жителей возвращаются с работы в Копейск. Из-за обилия фур на этом участке вечером образуются километровые пробки», — заявила URA.RU жительница Копейска.

По словам автомобилиста, некоторые большегрузы стоят на выгрузку по несколько суток. На момент публикации статьи ответа на запрос URA.RU от пресс-службы «Красное&Белое» не последовало.

Ранее сообщалось, что «Красное&Белое» завершает ликвидацию челябинских активов в Челябинской области. К концу ноября в регионе насчитывалось почти два десятка ООО, относящихся к компании. На сегодня все они либо ликвидированы, либо находятся в стадии ликвидации.

Водители фур вынуждены ожидать разгрузку по несколько суток Фото читателя URA.RU

Скопление грузовиков мешает передвигаться жителям Копейска и его окрестностей читатель URA.RU

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