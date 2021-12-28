Склад с незаконной красной икрой накрыли в Екатеринбурге

Собственнику продукции выдано предписание об уничтожении икры Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Склад с красной икрой неизвестного происхождения обнаружен в Екатеринбурге. Об этом на официальном сайте сообщает свердловское управления Россельхознадзора.

«В ходе проведения проверки в г. Екатеринбурге на ул. Малышева обнаружен склад, где осуществлялось хранение икры лососевой зернистой в количестве 567 кг (4054 банки) неизвестного происхождения», — сообщает пресс-служба.

Известно, что икра поставлялась без ветеринарных документов. Россельхознадзор не исключает, что в икре может иметься опасная патогенная микрофлора и возбудители заболеваний. В отношении владельца возбудили дело об административном правонарушении. Икра будет уничтожена под контролем сотрудников управления.

Ранее в Екатеринбурге Россельхознадзор совместно с ФСБ уничтожили около трехсот килограмм санкционной продукции. Сыры и колбасы были уничтожены.