28 декабря 2021

Склад с незаконной красной икрой накрыли в Екатеринбурге

© Служба новостей «URA.RU»
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Еда. Екатеринбург, деликатесы, красная икра
Собственнику продукции выдано предписание об уничтожении икры Фото:

Склад с красной икрой неизвестного происхождения обнаружен в Екатеринбурге. Об этом на официальном сайте сообщает свердловское управления Россельхознадзора.

«В ходе проведения проверки в г. Екатеринбурге на ул. Малышева обнаружен склад, где осуществлялось хранение икры лососевой зернистой в количестве 567 кг (4054 банки) неизвестного происхождения», — сообщает пресс-служба.

Известно, что икра поставлялась без ветеринарных документов. Россельхознадзор не исключает, что в икре может иметься опасная патогенная микрофлора и возбудители заболеваний. В отношении владельца возбудили дело об административном правонарушении. Икра будет уничтожена под контролем сотрудников управления.

Ранее в Екатеринбурге Россельхознадзор совместно с ФСБ уничтожили около трехсот килограмм санкционной продукции. Сыры и колбасы были уничтожены.

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Склад с красной икрой неизвестного происхождения обнаружен в Екатеринбурге. Об этом на официальном сайте сообщает свердловское управления Россельхознадзора. «В ходе проведения проверки в г. Екатеринбурге на ул. Малышева обнаружен склад, где осуществлялось хранение икры лососевой зернистой в количестве 567 кг (4054 банки) неизвестного происхождения», — сообщает пресс-служба. Известно, что икра поставлялась без ветеринарных документов. Россельхознадзор не исключает, что в икре может иметься опасная патогенная микрофлора и возбудители заболеваний. В отношении владельца возбудили дело об административном правонарушении. Икра будет уничтожена под контролем сотрудников управления. Ранее в Екатеринбурге Россельхознадзор совместно с ФСБ уничтожили около трехсот килограмм санкционной продукции. Сыры и колбасы были уничтожены.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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