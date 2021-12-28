28 декабря 2021

Источник: пермский экс-депутат ГД претендует на пост министра

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День города. Пермь, сапко игорь, самойлов дмитрий
В перспективе Игорь Сапко (слева) может сменить в правительстве Дмитрия Самойлова (справа) Фото:
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Перестановки в правительстве Пермского края

Бывший депутат Госдумы от Пермского края Игорь Сапко рассматривается в качестве претендента на пост министра культуры. Как сообщает источник URA.RU в политтусовке региона, якобы сейчас идут переговоры с краевой администрацией по этому поводу.

«Переговоры начались не так давно. Обсуждается, что Сапко может возглавить минкульт. Если хорошо себя проявит, возможно, займет должность вице-премьера в перспективе», — говорит собеседник. И отмечает, что появление Игоря Сапко на совете по культуре при губернаторе 28 декабря, было неслучайным.

В пресс-службе губернатора на вопрос URA.RU ответили, что «не располагают информацией» о назначении. Сам Сапко на звонки и сообщения в соцсетях не ответил.

Игорь Сапко занимается пермской политикой с конца 90-х годов. Он был вице-спикером гордумы Перми, главой Перми, депутатом Госдумы. В сентябре 2021 года ему не удалось переизбраться по спискам «Единой России». В начале декабря обсуждался вариант его трудоустройства в совете глав муниципальных образований.

Должность вице-премьера, который отвечает за культуру, образование и спорт, может освободиться в следующем году. Сейчас ее занимает экс-мэр Перми Дмитрий Самойлов, однако в следующем году, говорят инсайдеры, ему могут подыскать замену.

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Бывший депутат Госдумы от Пермского края Игорь Сапко рассматривается в качестве претендента на пост министра культуры. Как сообщает источник URA.RU в политтусовке региона, якобы сейчас идут переговоры с краевой администрацией по этому поводу. «Переговоры начались не так давно. Обсуждается, что Сапко может возглавить минкульт. Если хорошо себя проявит, возможно, займет должность вице-премьера в перспективе», — говорит собеседник. И отмечает, что появление Игоря Сапко на совете по культуре при губернаторе 28 декабря, было неслучайным. В пресс-службе губернатора на вопрос URA.RU ответили, что «не располагают информацией» о назначении. Сам Сапко на звонки и сообщения в соцсетях не ответил. Игорь Сапко занимается пермской политикой с конца 90-х годов. Он был вице-спикером гордумы Перми, главой Перми, депутатом Госдумы. В сентябре 2021 года ему не удалось переизбраться по спискам «Единой России». В начале декабря обсуждался вариант его трудоустройства в совете глав муниципальных образований. Должность вице-премьера, который отвечает за культуру, образование и спорт, может освободиться в следующем году. Сейчас ее занимает экс-мэр Перми Дмитрий Самойлов, однако в следующем году, говорят инсайдеры, ему могут подыскать замену.
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