Тюменскую чиновницу от здравоохранения обвиняют в коррупции

29 декабря 2021 в 14:42 Размер текста - 17 +

Женщина разработала схему по хищению средств на закупках Фото: Анна Майорова © URA.RU Экс-заведующая отделом профилактической дезинфекции «Центра гигиены и эпидемиологии в Тюменской области» обвиняется в хищении 825 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении экс-заведующей отделом профилактической дезинфекции Федерального бюджетного учреждения здравоохранения „Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области“. Она обвиняется в мошенничестве, с помощью которого похитила 825 тысяч рублей», — рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. По версии следствия, чиновница от имени своей родственницы (индивидуального предпринимателя) участвовала в тендерах на поставку средства для уничтожения клещей. Аукционы она выигрывала и сама же принимала товар. Однако вместо 1 650 литров средства фактически получила лишь 1 000. Разницу в цене, оплаченную «Центром гигиены», женщина забрала себе. По вменяемой статье бывшей заведующей грозит до шести лет лишения свободы. При более мягком наказании ее ждет штраф до полумиллиона, либо принудительные работы. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени перед судом предстанет экс-директор департамента дорожной инфраструктуры мэрии Игорь Фролов. Его обвиняют в хищении пяти миллионов рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Тюмень » и в viber-канале « Тюмень », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Экс-заведующая отделом профилактической дезинфекции «Центра гигиены и эпидемиологии в Тюменской области» обвиняется в хищении 825 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении экс-заведующей отделом профилактической дезинфекции Федерального бюджетного учреждения здравоохранения „Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области“. Она обвиняется в мошенничестве, с помощью которого похитила 825 тысяч рублей», — рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. По версии следствия, чиновница от имени своей родственницы (индивидуального предпринимателя) участвовала в тендерах на поставку средства для уничтожения клещей. Аукционы она выигрывала и сама же принимала товар. Однако вместо 1 650 литров средства фактически получила лишь 1 000. Разницу в цене, оплаченную «Центром гигиены», женщина забрала себе. По вменяемой статье бывшей заведующей грозит до шести лет лишения свободы. При более мягком наказании ее ждет штраф до полумиллиона, либо принудительные работы. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени перед судом предстанет экс-директор департамента дорожной инфраструктуры мэрии Игорь Фролов. Его обвиняют в хищении пяти миллионов рублей.