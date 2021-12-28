Убийство школьницы вывело Тюмень в российский антирейтинг

Убийство восьмилетней школьницы, ставшей жертвой педофила летом 2021 года, обеспечило Тюменской области попадание в Топ-10 самых тревожных регионов России. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе агентства «КРОС», составившего «Национальный индекс тревожностей».
«В Тюменской области в 2021 году главными тревожностями были рост жестоких преступлений (основным поводом стало убийство восьмилетней девочки), а также введение QR-кодов. Однако последнее типично для всей России в целом», — рассказали URA.RU в пресс-службе агентства «КРОС».
В 2021 году Тюменская область впервые попала в топ-10 «Национального индекса тревожностей». По данным компании «КРОС», убийство девочки в Тюмени заставило горожан всерьез озаботиться проблемой личной безопасности.
При составлении рейтинга аналитики оценивали то, насколько часто фобии жителей того или иного региона влияют на повестку СМИ и звучат в социальных сетях. Как ранее писало URA.RU, летом текущего года пропажа, а затем обнаружение тела школьницы из Тюмени всколыхнуло не только всю Тюменскую область, но и страну. Подозреваемый в убийстве ребенка все еще в СИЗО, а расследование дела взял под контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин.
Убийство восьмилетней школьницы, ставшей жертвой педофила летом 2021 года, обеспечило Тюменской области попадание в Топ-10 самых тревожных регионов России. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе агентства «КРОС», составившего «Национальный индекс тревожностей». «В Тюменской области в 2021 году главными тревожностями были рост жестоких преступлений (основным поводом стало убийство восьмилетней девочки), а также введение QR-кодов. Однако последнее типично для всей России в целом», — рассказали URA.RU в пресс-службе агентства «КРОС». В 2021 году Тюменская область впервые попала в топ-10 «Национального индекса тревожностей». По данным компании «КРОС», убийство девочки в Тюмени заставило горожан всерьез озаботиться проблемой личной безопасности. При составлении рейтинга аналитики оценивали то, насколько часто фобии жителей того или иного региона влияют на повестку СМИ и звучат в социальных сетях. Как ранее писало URA.RU, летом текущего года пропажа, а затем обнаружение тела школьницы из Тюмени всколыхнуло не только всю Тюменскую область, но и страну. Подозреваемый в убийстве ребенка все еще в СИЗО, а расследование дела взял под контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин.