28 декабря 2021
27 декабря 2021

Убийство школьницы вывело Тюмень в российский антирейтинг

© Служба новостей «URA.RU»
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Прощание с Настей Муравьевой в Патрушевском ритуальном зале. Тюмень, похороны, траур, прощание
Убийство школьницы стало одним из самых обсуждаемых и пугающих событий для тюменцев Фото:
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Пропавшую в Тюмени девочку нашли мертвой

Убийство восьмилетней школьницы, ставшей жертвой педофила летом 2021 года, обеспечило Тюменской области попадание в Топ-10 самых тревожных регионов России. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе агентства «КРОС», составившего «Национальный индекс тревожностей».

«В Тюменской области в 2021 году главными тревожностями были рост жестоких преступлений (основным поводом стало убийство восьмилетней девочки), а также введение QR-кодов. Однако последнее типично для всей России в целом», — рассказали URA.RU в пресс-службе агентства «КРОС».

В 2021 году Тюменская область впервые попала в топ-10 «Национального индекса тревожностей». По данным компании «КРОС», убийство девочки в Тюмени заставило горожан всерьез озаботиться проблемой личной безопасности.

При составлении рейтинга аналитики оценивали то, насколько часто фобии жителей того или иного региона влияют на повестку СМИ и звучат в социальных сетях. Как ранее писало URA.RU, летом текущего года пропажа, а затем обнаружение тела школьницы из Тюмени всколыхнуло не только всю Тюменскую область, но и страну. Подозреваемый в убийстве ребенка все еще в СИЗО, а расследование дела взял под контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин.

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Убийство восьмилетней школьницы, ставшей жертвой педофила летом 2021 года, обеспечило Тюменской области попадание в Топ-10 самых тревожных регионов России. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе агентства «КРОС», составившего «Национальный индекс тревожностей». «В Тюменской области в 2021 году главными тревожностями были рост жестоких преступлений (основным поводом стало убийство восьмилетней девочки), а также введение QR-кодов. Однако последнее типично для всей России в целом», — рассказали URA.RU в пресс-службе агентства «КРОС». В 2021 году Тюменская область впервые попала в топ-10 «Национального индекса тревожностей». По данным компании «КРОС», убийство девочки в Тюмени заставило горожан всерьез озаботиться проблемой личной безопасности. При составлении рейтинга аналитики оценивали то, насколько часто фобии жителей того или иного региона влияют на повестку СМИ и звучат в социальных сетях. Как ранее писало URA.RU, летом текущего года пропажа, а затем обнаружение тела школьницы из Тюмени всколыхнуло не только всю Тюменскую область, но и страну. Подозреваемый в убийстве ребенка все еще в СИЗО, а расследование дела взял под контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин.
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