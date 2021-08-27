Александр Бастрыкин поблагодарил тюменцев за помощь следствию

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Торжественная церемония празднования Дня ВМФ на Сенатской площади. Санкт-Петербург, бастрыкин александр
Глава СК РФ отметил вклад волонтеров в процесс поиска пропавшего ребенка Фото:
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Пропавшую в Тюмени девочку нашли мертвой

Председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин поблагодарил тюменцев, которые участвовали в поисках пропавшей в Тюмени школьницы. Обращение главы СК РФ размещено на сайте ведомства.

«Исчезновение человека, тем более ребенка — всегда чрезвычайное происшествие. Исключением не стала и трагедия, которая произошла с девочкой, без вести пропавшей 30 июня этого года. Искренне благодарен всем добровольцам, которые, не считаясь с личным временем, помогали искать ребенка, пытаясь найти хоть малейшую зацепку», — цитирует слова Александра Бастрыкина пресс-служба СК РФ.

Он также добавил, что следственный комитет примет необходимые меры к установлению всех обстоятельств жестокого преступления и причин трагедии. Виновный ответит по всей строгости закона.

Ранее URA.RU писало, что 19 августа в Тюмени было найдено тело пропавшей 30 июня школьницы. Подозреваемый в ее убийстве задержан, сегодня его ждет суд по избранию меры пресечения.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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