28 декабря 2021
27 декабря 2021

Тюменский губернатор назвал дату послабления режима QR-кодов

© Служба новостей «URA.RU»
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Рейд по проверке соблюдения масочного режима и QR-кодов в ТРК. Челябинск, торговый центр, трк, проверка qr-кода
Попасть в кинотеатр без QR-кода можно будет с 30 декабря Фото:
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Правило предъявления QR-кодов, подтверждающих вакцинацию от коронавируса для входа в кинотеатры и ряд других учреждений отменяется в Тюменской области с 30 декабря. Послабления будут в силе до 20 января. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил губернатор Александр Моор.

«С 30 декабря отменяется применение QR-кодов на входе в кинотеатры, театры, музеи, концертные залы, цирк, объекты спорта, фитнес-центры, аквапарки, SPA-комплексы, сауны и термальные источники. Эта норма действует до 20 января», — написал глава региона. Кроме того, с 30 декабря разрешается работа заведений общепита после 23:00.

По словам Моора, снятие ограничений стало возможным после того, как Тюменская область выполнила план по вакцинации от COVID 80% взрослого населения. Ранее URA.RU писало, что в регионе полный курс вакцинации прошли около 930 тыс. человек.

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Правило предъявления QR-кодов, подтверждающих вакцинацию от коронавируса для входа в кинотеатры и ряд других учреждений отменяется в Тюменской области с 30 декабря. Послабления будут в силе до 20 января. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил губернатор Александр Моор. «С 30 декабря отменяется применение QR-кодов на входе в кинотеатры, театры, музеи, концертные залы, цирк, объекты спорта, фитнес-центры, аквапарки, SPA-комплексы, сауны и термальные источники. Эта норма действует до 20 января», — написал глава региона. Кроме того, с 30 декабря разрешается работа заведений общепита после 23:00. По словам Моора, снятие ограничений стало возможным после того, как Тюменская область выполнила план по вакцинации от COVID 80% взрослого населения. Ранее URA.RU писало, что в регионе полный курс вакцинации прошли около 930 тыс. человек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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