Тюменский губернатор назвал дату послабления режима QR-кодов

Правило предъявления QR-кодов, подтверждающих вакцинацию от коронавируса для входа в кинотеатры и ряд других учреждений отменяется в Тюменской области с 30 декабря. Послабления будут в силе до 20 января. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил губернатор Александр Моор.
«С 30 декабря отменяется применение QR-кодов на входе в кинотеатры, театры, музеи, концертные залы, цирк, объекты спорта, фитнес-центры, аквапарки, SPA-комплексы, сауны и термальные источники. Эта норма действует до 20 января», — написал глава региона. Кроме того, с 30 декабря разрешается работа заведений общепита после 23:00.
По словам Моора, снятие ограничений стало возможным после того, как Тюменская область выполнила план по вакцинации от COVID 80% взрослого населения. Ранее URA.RU писало, что в регионе полный курс вакцинации прошли около 930 тыс. человек.
Правило предъявления QR-кодов, подтверждающих вакцинацию от коронавируса для входа в кинотеатры и ряд других учреждений отменяется в Тюменской области с 30 декабря. Послабления будут в силе до 20 января. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил губернатор Александр Моор. «С 30 декабря отменяется применение QR-кодов на входе в кинотеатры, театры, музеи, концертные залы, цирк, объекты спорта, фитнес-центры, аквапарки, SPA-комплексы, сауны и термальные источники. Эта норма действует до 20 января», — написал глава региона. Кроме того, с 30 декабря разрешается работа заведений общепита после 23:00. По словам Моора, снятие ограничений стало возможным после того, как Тюменская область выполнила план по вакцинации от COVID 80% взрослого населения. Ранее URA.RU писало, что в регионе полный курс вакцинации прошли около 930 тыс. человек.