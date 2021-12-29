КХЛ перенесла «Неделю звезд хоккея» в Челябинске из-за COVID

29 декабря 2021 в 15:50 Размер текста - 17 +

Праздник звезд в ледовой арене «Трактор» пока не состоится Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Руководство Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) 29 декабря приняло решение перенести «Неделю звезд хоккея» в Челябинске с 2022 года на 2023. Как сообщает пресс-служба КХЛ, такое решение было принято из-за напряженной эпидемиологической ситуации по COVID-19 в стране и мире. «Лига приняла решение о переносе „Недели звезд хоккея-2022“, которая должна была состояться с 8 по 16 января 2022 года в Челябинске, на 2023 год. Решение принято в связи с тем, что в составы команд звездной недели входит большое число потенциальных участников Олимпиады-2022, а также из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в мире», — говорится в сообщении на официальном сайте КХЛ. В пресс-службе лиги добавили, что проведение «Недели звезд» может поставить под угрозу олимпиаду в Пекине. После обсуждения этого вопроса с челябинским губернатором Алексеем Текслером, в КХЛ решили не рисковать здоровьем игроков. В июле между руководством области и КХЛ было подписано соглашение о проведении «Недели звезд хоккея» в ледовой арене «Трактор» в Челябинске. Неделя должна была стартовать 8 января матчем звезд Женской хоккейной лиги (ЖХЛ). 9 января был запланирован Кубок вызова Молодежной хоккейной лиги (МХЛ). 15—16 января зрителям хотели представить мастер-шоу и матч звезд КХЛ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Челябинск » и в viber-канале « Челябинск », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Руководство Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) 29 декабря приняло решение перенести «Неделю звезд хоккея» в Челябинске с 2022 года на 2023. Как сообщает пресс-служба КХЛ, такое решение было принято из-за напряженной эпидемиологической ситуации по COVID-19 в стране и мире. «Лига приняла решение о переносе „Недели звезд хоккея-2022“, которая должна была состояться с 8 по 16 января 2022 года в Челябинске, на 2023 год. Решение принято в связи с тем, что в составы команд звездной недели входит большое число потенциальных участников Олимпиады-2022, а также из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в мире», — говорится в сообщении на официальном сайте КХЛ. В пресс-службе лиги добавили, что проведение «Недели звезд» может поставить под угрозу олимпиаду в Пекине. После обсуждения этого вопроса с челябинским губернатором Алексеем Текслером, в КХЛ решили не рисковать здоровьем игроков. В июле между руководством области и КХЛ было подписано соглашение о проведении «Недели звезд хоккея» в ледовой арене «Трактор» в Челябинске. Неделя должна была стартовать 8 января матчем звезд Женской хоккейной лиги (ЖХЛ). 9 января был запланирован Кубок вызова Молодежной хоккейной лиги (МХЛ). 15—16 января зрителям хотели представить мастер-шоу и матч звезд КХЛ.