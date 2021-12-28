28 декабря 2021

Задержанного ФСБ замглавы челябинского района отправили в СИЗО

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Семена Авраменко отправили в СИЗО на два месяца (фото из архива) Фото:

Заместителя главы Ашинского района Семена Авраменко, задержанного сотрудниками УФСБ по обвинению за получение взятки, отправили в СИЗО на два месяца. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

«Прокуратура поддержала ходатайство следственного органа об избрании меры пресечения в виде заключения под стражей заместителя главы Ашинского района. Обвиняемый взят под стражу решением суда до 27 февраля», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры.

По данным URA.RU, Авраменко своей вины не признает. Согласно материалам следствия, взятку в размере 50 тысяч рублей он получил вечером 27 декабря от предпринимателя, который участвовал в аукционах по приобретению жилья для детей-сирот. Стоимость квартир была завышена.

Авраменко задержали 28 декабря. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 290 УК РФ (получение взятки). В отношении предпринимателя, заплатившего чиновнику деньги, возбуждено дело по ч.3 ст. 291 УК РФ (дача взятки).

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Заместителя главы Ашинского района Семена Авраменко, задержанного сотрудниками УФСБ по обвинению за получение взятки, отправили в СИЗО на два месяца. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области. «Прокуратура поддержала ходатайство следственного органа об избрании меры пресечения в виде заключения под стражей заместителя главы Ашинского района. Обвиняемый взят под стражу решением суда до 27 февраля», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры. По данным URA.RU, Авраменко своей вины не признает. Согласно материалам следствия, взятку в размере 50 тысяч рублей он получил вечером 27 декабря от предпринимателя, который участвовал в аукционах по приобретению жилья для детей-сирот. Стоимость квартир была завышена. Авраменко задержали 28 декабря. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 290 УК РФ (получение взятки). В отношении предпринимателя, заплатившего чиновнику деньги, возбуждено дело по ч.3 ст. 291 УК РФ (дача взятки).
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© Служба новостей «URA.RU»
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Ссылки по теме
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