28 декабря 2021
27 декабря 2021

На новый год в Лабытнанги усилят аварийные бригады

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ночная уборка улиц от снега. Екатеринбург, уборка снега, чистка дороги, коммунальные службы
Аварийные бригады Лабытнанги будут усилены на период новогодних праздников Фото:

Администрация города Лабытнанги (ЯНАО) усилит составы аварийных бригад на период новогодних праздников. Как сообщила в Instagram мэр города Марина Трескова, только за 29 декабря жители города прислали 15 заявок на проведение работ.

«Сформированы графики дежурств, усилены составы аварийных бригад, создан запас резервного топлива. Морозная погода держит в напряжении коммунальные службы, но все настроены полностью исполнить и обязательства перед людьми, чтобы каждая семья встретила Новый год без коммунальных проблем», — сообщает Марина Трескова.

Администрация города будет контролировать работу коммунальных организаций в период праздников. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО синоптики прогнозируют морозную новогоднюю ночь. Температура воздуха опуститься до -48 градусов.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Ямал» и в viber-канале «Ямал», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Администрация города Лабытнанги (ЯНАО) усилит составы аварийных бригад на период новогодних праздников. Как сообщила в Instagram мэр города Марина Трескова, только за 29 декабря жители города прислали 15 заявок на проведение работ. «Сформированы графики дежурств, усилены составы аварийных бригад, создан запас резервного топлива. Морозная погода держит в напряжении коммунальные службы, но все настроены полностью исполнить и обязательства перед людьми, чтобы каждая семья встретила Новый год без коммунальных проблем», — сообщает Марина Трескова. Администрация города будет контролировать работу коммунальных организаций в период праздников. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО синоптики прогнозируют морозную новогоднюю ночь. Температура воздуха опуститься до -48 градусов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...