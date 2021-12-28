На новый год в Лабытнанги усилят аварийные бригады

Аварийные бригады Лабытнанги будут усилены на период новогодних праздников Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Администрация города Лабытнанги (ЯНАО) усилит составы аварийных бригад на период новогодних праздников. Как сообщила в Instagram мэр города Марина Трескова, только за 29 декабря жители города прислали 15 заявок на проведение работ.

«Сформированы графики дежурств, усилены составы аварийных бригад, создан запас резервного топлива. Морозная погода держит в напряжении коммунальные службы, но все настроены полностью исполнить и обязательства перед людьми, чтобы каждая семья встретила Новый год без коммунальных проблем», — сообщает Марина Трескова.

Администрация города будет контролировать работу коммунальных организаций в период праздников. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО синоптики прогнозируют морозную новогоднюю ночь. Температура воздуха опуститься до -48 градусов.