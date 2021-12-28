28 декабря 2021

Собчак показала, чем развлекала рабочих на корпоративе в Пышме

© Служба новостей «URA.RU»
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Public talk с Ксенией Собчак. Екатеринбург, собчак ксения, портрет
Ксения Собчак провела три корпоратива на безвозмездной основе Фото:

Телеведущая Ксения Собчак рассказала, чем занималась в Верхней Пышме (Свердловскоая область) в кафе «Бездна» вечером 28 декабря. Подробный видеоролик ведущая опубликовала на своем youtube-канале.

«Одна блондинка, то ли из Санкт-Петербурга, то ли из Москвы, решила подарить людям праздник. Почти из сотни писем [с просьбой о проведении корпоратива] она выбрала лишь три», — сообщается в начале видео.

Собчак рассказала подробные истории трех героев, обратившихся к ней с просьбой приехать на мероприятие. Из Верхней Пышмы ей написал старший специалист плавильного цеха УГМК Антон Богуманов. Собчак бесплатно провела корпоратив, в программе которого были игры со зрителями. В ходе развлечений участникам предложили угадать новость на правдивость или продолжить новогоднее обращение вместо президента РФ.

Ранее URA.RU выяснило, что среди заводчан телеведущая Ксения Собчак вела себя просто, скромно и ела фрукты. Об этом URA.RU рассказал один из сотрудников ресторана «Бездна», где прошло мероприятие. За свое участие в мероприятии ведущая не взяла ни копейки. Она объяснила, что проводит корпоратив в рамках нового эксперимента.

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Телеведущая Ксения Собчак рассказала, чем занималась в Верхней Пышме (Свердловскоая область) в кафе «Бездна» вечером 28 декабря. Подробный видеоролик ведущая опубликовала на своем youtube-канале. «Одна блондинка, то ли из Санкт-Петербурга, то ли из Москвы, решила подарить людям праздник. Почти из сотни писем [с просьбой о проведении корпоратива] она выбрала лишь три», — сообщается в начале видео. Собчак рассказала подробные истории трех героев, обратившихся к ней с просьбой приехать на мероприятие. Из Верхней Пышмы ей написал старший специалист плавильного цеха УГМК Антон Богуманов. Собчак бесплатно провела корпоратив, в программе которого были игры со зрителями. В ходе развлечений участникам предложили угадать новость на правдивость или продолжить новогоднее обращение вместо президента РФ. Ранее URA.RU выяснило, что среди заводчан телеведущая Ксения Собчак вела себя просто, скромно и ела фрукты. Об этом URA.RU рассказал один из сотрудников ресторана «Бездна», где прошло мероприятие. За свое участие в мероприятии ведущая не взяла ни копейки. Она объяснила, что проводит корпоратив в рамках нового эксперимента.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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