Собчак показала, чем развлекала рабочих на корпоративе в Пышме

29 декабря 2021 в 17:17 Размер текста - 17 +

Ксения Собчак провела три корпоратива на безвозмездной основе Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Телеведущая Ксения Собчак рассказала, чем занималась в Верхней Пышме (Свердловскоая область) в кафе «Бездна» вечером 28 декабря. Подробный видеоролик ведущая опубликовала на своем youtube-канале. «Одна блондинка, то ли из Санкт-Петербурга, то ли из Москвы, решила подарить людям праздник. Почти из сотни писем [с просьбой о проведении корпоратива] она выбрала лишь три», — сообщается в начале видео. Собчак рассказала подробные истории трех героев, обратившихся к ней с просьбой приехать на мероприятие. Из Верхней Пышмы ей написал старший специалист плавильного цеха УГМК Антон Богуманов. Собчак бесплатно провела корпоратив, в программе которого были игры со зрителями. В ходе развлечений участникам предложили угадать новость на правдивость или продолжить новогоднее обращение вместо президента РФ. Ранее URA.RU выяснило, что среди заводчан телеведущая Ксения Собчак вела себя просто, скромно и ела фрукты. Об этом URA.RU рассказал один из сотрудников ресторана «Бездна», где прошло мероприятие. За свое участие в мероприятии ведущая не взяла ни копейки. Она объяснила, что проводит корпоратив в рамках нового эксперимента. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Телеведущая Ксения Собчак рассказала, чем занималась в Верхней Пышме (Свердловскоая область) в кафе «Бездна» вечером 28 декабря. Подробный видеоролик ведущая опубликовала на своем youtube-канале. «Одна блондинка, то ли из Санкт-Петербурга, то ли из Москвы, решила подарить людям праздник. Почти из сотни писем [с просьбой о проведении корпоратива] она выбрала лишь три», — сообщается в начале видео. Собчак рассказала подробные истории трех героев, обратившихся к ней с просьбой приехать на мероприятие. Из Верхней Пышмы ей написал старший специалист плавильного цеха УГМК Антон Богуманов. Собчак бесплатно провела корпоратив, в программе которого были игры со зрителями. В ходе развлечений участникам предложили угадать новость на правдивость или продолжить новогоднее обращение вместо президента РФ. Ранее URA.RU выяснило, что среди заводчан телеведущая Ксения Собчак вела себя просто, скромно и ела фрукты. Об этом URA.RU рассказал один из сотрудников ресторана «Бездна», где прошло мероприятие. За свое участие в мероприятии ведущая не взяла ни копейки. Она объяснила, что проводит корпоратив в рамках нового эксперимента.