Иммунолог рассказала, где легче всего заболеть COVID в Новый год

В новогодние праздники самыми опасными местами для заражения коронавирусом являются закрытые помещения с большим количеством людей. Об этом URA.RU врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева.
«На открытом воздухе точно безопасно. Гуляйте в лесу в парках, катайтесь на лыжах. Опасно будет, если это какие-то вечеринки, тусовки в клубе. То, что проходит в закрытых помещениях, то есть, длительное нахождение в закрытом помещении с плотной набитой кучей людей», — сказала Ирина Ярцева.
Инфекционист Николай Малышев в беседе с URA.RU отметил, что в новогодние праздники лучше посещать места с COVID-free зонами. «Лучше всего, когда, например, новогодние корпоративы проводят COVID-free. Когда с QR-кодом и люди привитые или переболевшие. Это лучше всего», — объяснил он.
Ярцева выразила мнение, что в праздники будет меньше заражений коронавирусом, чем в обычные дни. «Я считаю, что в праздники будет снижение заболеваемости, потому что в метро людей будет меньше ездить, в офисах сидеть не будут. Будут меньше сидеть в закрытых помещениях», — добавила иммунолог.
В новогодние праздники самыми опасными местами для заражения коронавирусом являются закрытые помещения с большим количеством людей. Об этом URA.RU врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева. «На открытом воздухе точно безопасно. Гуляйте в лесу в парках, катайтесь на лыжах. Опасно будет, если это какие-то вечеринки, тусовки в клубе. То, что проходит в закрытых помещениях, то есть, длительное нахождение в закрытом помещении с плотной набитой кучей людей», — сказала Ирина Ярцева. Инфекционист Николай Малышев в беседе с URA.RU отметил, что в новогодние праздники лучше посещать места с COVID-free зонами. «Лучше всего, когда, например, новогодние корпоративы проводят COVID-free. Когда с QR-кодом и люди привитые или переболевшие. Это лучше всего», — объяснил он. Ярцева выразила мнение, что в праздники будет меньше заражений коронавирусом, чем в обычные дни. «Я считаю, что в праздники будет снижение заболеваемости, потому что в метро людей будет меньше ездить, в офисах сидеть не будут. Будут меньше сидеть в закрытых помещениях», — добавила иммунолог.