Иммунолог рассказала, где легче всего заболеть COVID в Новый год

30 декабря 2021 в 01:03 Размер текста - 17 +

В новогодние праздники лучше посещать COVID-free места Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 В новогодние праздники самыми опасными местами для заражения коронавирусом являются закрытые помещения с большим количеством людей. Об этом URA.RU врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева. «На открытом воздухе точно безопасно. Гуляйте в лесу в парках, катайтесь на лыжах. Опасно будет, если это какие-то вечеринки, тусовки в клубе. То, что проходит в закрытых помещениях, то есть, длительное нахождение в закрытом помещении с плотной набитой кучей людей», — сказала Ирина Ярцева. Инфекционист Николай Малышев в беседе с URA.RU отметил, что в новогодние праздники лучше посещать места с COVID-free зонами. «Лучше всего, когда, например, новогодние корпоративы проводят COVID-free. Когда с QR-кодом и люди привитые или переболевшие. Это лучше всего», — объяснил он. Ярцева выразила мнение, что в праздники будет меньше заражений коронавирусом, чем в обычные дни. «Я считаю, что в праздники будет снижение заболеваемости, потому что в метро людей будет меньше ездить, в офисах сидеть не будут. Будут меньше сидеть в закрытых помещениях», — добавила иммунолог. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В новогодние праздники самыми опасными местами для заражения коронавирусом являются закрытые помещения с большим количеством людей. Об этом URA.RU врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева. «На открытом воздухе точно безопасно. Гуляйте в лесу в парках, катайтесь на лыжах. Опасно будет, если это какие-то вечеринки, тусовки в клубе. То, что проходит в закрытых помещениях, то есть, длительное нахождение в закрытом помещении с плотной набитой кучей людей», — сказала Ирина Ярцева. Инфекционист Николай Малышев в беседе с URA.RU отметил, что в новогодние праздники лучше посещать места с COVID-free зонами. «Лучше всего, когда, например, новогодние корпоративы проводят COVID-free. Когда с QR-кодом и люди привитые или переболевшие. Это лучше всего», — объяснил он. Ярцева выразила мнение, что в праздники будет меньше заражений коронавирусом, чем в обычные дни. «Я считаю, что в праздники будет снижение заболеваемости, потому что в метро людей будет меньше ездить, в офисах сидеть не будут. Будут меньше сидеть в закрытых помещениях», — добавила иммунолог.