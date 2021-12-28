28 декабря 2021

Главный ледовый городок открыли в Екатеринбурге. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Орлов на открытии ледового городка. Екатеринбург
Праздник начался 29 декабря в 17:00 Фото:

Главный ледовый городок Екатеринбурга на Площади 1905 года торжественно открыли 29 декабря. С приветственной речью к жителям и гостям Екатеринбурга обратились Дед Мороз, Снегурочка и глава Екатеринбурга Алексей Орлов. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места праздника.

«Мы постарались создать вам хорошее новогоднее настроение. В этом году город очень хорошо украшен. Я всех поздравляю с наступающим Новым годом, хочу пожелать крепкого здоровья, праздничного настроения, мира, благополучия и добра вашим семьям», — сказал мэр на празднике.

Ранее сообщалось, что по окончании праздника будет запущен праздничный салют. На территории городка работает 13 лавок с сувенирами, горячими напитками и выпечкой, зрителям покажут новогодний спектакль. На территории городка также работает ледяная горка.

Алексей Орлов на открытии ледового городка. Екатеринбург
Фото:
Алексей Орлов на открытии ледового городка. Екатеринбург
Фото:
Орлов на открытии ледового городка. Екатеринбург
Фото:
Орлов на открытии ледового городка. Екатеринбург
Фото:
Орлов на открытии ледового городка. Екатеринбург
Фото:
Орлов на открытии ледового городка. Екатеринбург
Фото:
Орлов на открытии ледового городка. Екатеринбург
Фото:

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Главный ледовый городок Екатеринбурга на Площади 1905 года торжественно открыли 29 декабря. С приветственной речью к жителям и гостям Екатеринбурга обратились Дед Мороз, Снегурочка и глава Екатеринбурга Алексей Орлов. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места праздника. «Мы постарались создать вам хорошее новогоднее настроение. В этом году город очень хорошо украшен. Я всех поздравляю с наступающим Новым годом, хочу пожелать крепкого здоровья, праздничного настроения, мира, благополучия и добра вашим семьям», — сказал мэр на празднике. Ранее сообщалось, что по окончании праздника будет запущен праздничный салют. На территории городка работает 13 лавок с сувенирами, горячими напитками и выпечкой, зрителям покажут новогодний спектакль. На территории городка также работает ледяная горка.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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