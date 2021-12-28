Главный ледовый городок открыли в Екатеринбурге. Фото

29 декабря 2021 в 17:46 Размер текста - 17 +

Праздник начался 29 декабря в 17:00 Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Главный ледовый городок Екатеринбурга на Площади 1905 года торжественно открыли 29 декабря. С приветственной речью к жителям и гостям Екатеринбурга обратились Дед Мороз, Снегурочка и глава Екатеринбурга Алексей Орлов. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места праздника. «Мы постарались создать вам хорошее новогоднее настроение. В этом году город очень хорошо украшен. Я всех поздравляю с наступающим Новым годом, хочу пожелать крепкого здоровья, праздничного настроения, мира, благополучия и добра вашим семьям», — сказал мэр на празднике. Ранее сообщалось, что по окончании праздника будет запущен праздничный салют. На территории городка работает 13 лавок с сувенирами, горячими напитками и выпечкой, зрителям покажут новогодний спектакль. На территории городка также работает ледяная горка. Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Главный ледовый городок Екатеринбурга на Площади 1905 года торжественно открыли 29 декабря. С приветственной речью к жителям и гостям Екатеринбурга обратились Дед Мороз, Снегурочка и глава Екатеринбурга Алексей Орлов. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места праздника. «Мы постарались создать вам хорошее новогоднее настроение. В этом году город очень хорошо украшен. Я всех поздравляю с наступающим Новым годом, хочу пожелать крепкого здоровья, праздничного настроения, мира, благополучия и добра вашим семьям», — сказал мэр на празднике. Ранее сообщалось, что по окончании праздника будет запущен праздничный салют. На территории городка работает 13 лавок с сувенирами, горячими напитками и выпечкой, зрителям покажут новогодний спектакль. На территории городка также работает ледяная горка.