Мэр Челябинска потребовала демонтировать скандальный арт-объект

По требованию мэра Челябинска Натальи Котовой, скандальный арт-объект «Киты» на набережной реки Миасс будет демонтирован. Как сообщили URA.RU в пресс-службе 29 декабря, администрация расторгает с контракт с подрядчиком.
«По инициативе главы Челябинска Натальи Котовой мэрия расторгает контракт с ООО „Городской дизайн“. Причина- низкое качество исполнения работ в рамках муниципального контракта. Никаких оплат подрядчику не производилось», — заявили в пресс-службе.
В мэрии отметили, что фигуры китов на набережной будут демонтированы в ближайшие дни силами подрядчика. Контракт расторгается по соглашению сторон.
Арт-объекты «Киты» на набережной реки Миасс стоимостью почти 10 млн рублей вызвал неоднозначную реакцию у горожан. Жители усомнились в том, что за «Китов» стоило платить такую высокую цену. Котова поручила провести независимую экспертизу. К проверке подключилась прокуратура.
По требованию мэра Челябинска Натальи Котовой, скандальный арт-объект «Киты» на набережной реки Миасс будет демонтирован. Как сообщили URA.RU в пресс-службе 29 декабря, администрация расторгает с контракт с подрядчиком. «По инициативе главы Челябинска Натальи Котовой мэрия расторгает контракт с ООО „Городской дизайн“. Причина- низкое качество исполнения работ в рамках муниципального контракта. Никаких оплат подрядчику не производилось», — заявили в пресс-службе. В мэрии отметили, что фигуры китов на набережной будут демонтированы в ближайшие дни силами подрядчика. Контракт расторгается по соглашению сторон. Арт-объекты «Киты» на набережной реки Миасс стоимостью почти 10 млн рублей вызвал неоднозначную реакцию у горожан. Жители усомнились в том, что за «Китов» стоило платить такую высокую цену. Котова поручила провести независимую экспертизу. К проверке подключилась прокуратура.