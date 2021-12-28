Мэр Челябинска потребовала демонтировать скандальный арт-объект

Подрядчик демонтирует «Китов» в ближайшие дни (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

По требованию мэра Челябинска Натальи Котовой, скандальный арт-объект «Киты» на набережной реки Миасс будет демонтирован. Как сообщили URA.RU в пресс-службе 29 декабря, администрация расторгает с контракт с подрядчиком.

«По инициативе главы Челябинска Натальи Котовой мэрия расторгает контракт с ООО „Городской дизайн“. Причина- низкое качество исполнения работ в рамках муниципального контракта. Никаких оплат подрядчику не производилось», — заявили в пресс-службе.

В мэрии отметили, что фигуры китов на набережной будут демонтированы в ближайшие дни силами подрядчика. Контракт расторгается по соглашению сторон.

Арт-объекты «Киты» на набережной реки Миасс стоимостью почти 10 млн рублей вызвал неоднозначную реакцию у горожан. Жители усомнились в том, что за «Китов» стоило платить такую высокую цену. Котова поручила провести независимую экспертизу. К проверке подключилась прокуратура.

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