28 декабря 2021

Мэр Челябинска потребовала демонтировать скандальный арт-объект

© Служба новостей «URA.RU»
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Скульптурная композиция Киты. Челябинск , киты, скульптурная композиция, арт-сквер
Подрядчик демонтирует «Китов» в ближайшие дни (фото из архива) Фото:

По требованию мэра Челябинска Натальи Котовой, скандальный арт-объект «Киты» на набережной реки Миасс будет демонтирован. Как сообщили URA.RU в пресс-службе 29 декабря, администрация расторгает с контракт с подрядчиком.

«По инициативе главы Челябинска Натальи Котовой мэрия расторгает контракт с ООО „Городской дизайн“. Причина- низкое качество исполнения работ в рамках муниципального контракта. Никаких оплат подрядчику не производилось», — заявили в пресс-службе.

В мэрии отметили, что фигуры китов на набережной будут демонтированы в ближайшие дни силами подрядчика. Контракт расторгается по соглашению сторон.

Арт-объекты «Киты» на набережной реки Миасс стоимостью почти 10 млн рублей вызвал неоднозначную реакцию у горожан. Жители усомнились в том, что за «Китов» стоило платить такую высокую цену. Котова поручила провести независимую экспертизу. К проверке подключилась прокуратура.

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По требованию мэра Челябинска Натальи Котовой, скандальный арт-объект «Киты» на набережной реки Миасс будет демонтирован. Как сообщили URA.RU в пресс-службе 29 декабря, администрация расторгает с контракт с подрядчиком. «По инициативе главы Челябинска Натальи Котовой мэрия расторгает контракт с ООО „Городской дизайн“. Причина- низкое качество исполнения работ в рамках муниципального контракта. Никаких оплат подрядчику не производилось», — заявили в пресс-службе. В мэрии отметили, что фигуры китов на набережной будут демонтированы в ближайшие дни силами подрядчика. Контракт расторгается по соглашению сторон. Арт-объекты «Киты» на набережной реки Миасс стоимостью почти 10 млн рублей вызвал неоднозначную реакцию у горожан. Жители усомнились в том, что за «Китов» стоило платить такую высокую цену. Котова поручила провести независимую экспертизу. К проверке подключилась прокуратура.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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