Депутат ГД Сергей Лисовский пытается помочь бизнесу курганских аграриев, пострадавших от засухи Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганский депутат Госдумы Сергей Лисовский встретился с полномочным представителем президента в УрФО Владимиром Якушевым, где обсудил проблемы региона. Они касаются лоббирования интересов области в части финансовой поддержки бизнеса после засухи. Минсельхоз отказался предоставлять помощь. Об этом URA.RU рассказал Лисовский.

«В Курганской области в связи с чрезвычайной ситуацией в виде засухи произошла массовая гибель посевов, которые не были застрахованы в соответствии с Федеральным законом. Это связано с отсутствием филиалов страховщиков на территории региона», — пояснил Лисовский.

Министерство сельского хозяйства не предоставило региону поддержку, хотя она предусмотрена постановлением правительства РФ даже в тех случаях, если отсутствовало сельскохозяйственное страхование. Депутат видит решение проблемы в виде изменения подхода. В числе предложений — ввести частичное страхование посевов и поголовья скота с государственной поддержкой. По мнению Лисовского, это более гибкий инструмент, чем обязательство полностью страховать хозяйство. Депутат также видит возможность опробовать это нововведение в тех регионах, где агрострахование не развито.

Кроме того, Лисовский предлагает упростить процесс подтверждения ЧС. Как показывает опыт, сложности возникают с Росгидрометом. По итогам встречи Лисовский с Якушевым договорились, что для решения вопроса будет организовано обсуждение с руководством Минсельхоза.

URA.RU ранее писало, что Лисовский на посту сенатора лоббировал интересы аграриев. Предприниматели называли его представителем крестьянства, который продвигал законы в интересах области сельского хозяйства.

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