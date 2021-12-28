28 декабря 2021

Замгенпрокурора РФ внес представление свердловскому генералу. Наказаны 18 человек

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Заседание в полпредстве по работе СМИ на протестных акциях. Екатеринбург, зайцев сергей
По представлению Сергея Зайцева наказали 18 человек Фото:

По итогам проверки замгенпрокурора в УрФО Сергей Зайцев внес представление на имя начальника уральского управления Ростехнадзора, генерал-лейтенанта МВД в отставке Андрея Таранова. Реагируя на него, Таранов наказал 18 человек из своего подразделения. Речь идет о целом пакете нарушений, рассказали в пресс-службе уральского управления Генпрокуратуры РФ.

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«В частности, не обеспечивалось надлежащее функционирование подсистемы контроля за химически опасными и взрывопожароопасными объектами. Ряд сотрудников, входящих в состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, не имел специальной подготовки. Отдельные члены этой комиссии не проходили первичное обучение более 1,5 лет с момента возложения на них соответствующих обязанностей. Утвержденный план проведения контрольно-надзорных мероприятий на текущий год реализован не в полном объеме», — перечисляется в сообщении.

Также филиал Ростехнадзора уличили в недостаточном контроле за исполнением выданных предписаний. Кроме того, в списке — недочеты при ведении Единого реестра проверок и нарушения при работе с обращениями граждан и привлечении виновных лиц к административной ответственности.

«Заместителем генерального прокурора России Сергеем Зайцевым внесено представление руководителю уральского управления Ростехнадзора Андрею Таранову. Акт прокурорского реагирования рассмотрен в установленном порядке и удовлетворен в полном объеме. За допущенные нарушения закона привлечены к дисциплинарной ответственности 18 должностных лиц подразделения», — добавили в прокуратуре. Более 30 сотрудников, отвечающих за защиту от ЧС, отправили на допобучение.

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По итогам проверки замгенпрокурора в УрФО Сергей Зайцев внес представление на имя начальника уральского управления Ростехнадзора, генерал-лейтенанта МВД в отставке Андрея Таранова. Реагируя на него, Таранов наказал 18 человек из своего подразделения. Речь идет о целом пакете нарушений, рассказали в пресс-службе уральского управления Генпрокуратуры РФ. «В частности, не обеспечивалось надлежащее функционирование подсистемы контроля за химически опасными и взрывопожароопасными объектами. Ряд сотрудников, входящих в состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, не имел специальной подготовки. Отдельные члены этой комиссии не проходили первичное обучение более 1,5 лет с момента возложения на них соответствующих обязанностей. Утвержденный план проведения контрольно-надзорных мероприятий на текущий год реализован не в полном объеме», — перечисляется в сообщении. Также филиал Ростехнадзора уличили в недостаточном контроле за исполнением выданных предписаний. Кроме того, в списке — недочеты при ведении Единого реестра проверок и нарушения при работе с обращениями граждан и привлечении виновных лиц к административной ответственности. «Заместителем генерального прокурора России Сергеем Зайцевым внесено представление руководителю уральского управления Ростехнадзора Андрею Таранову. Акт прокурорского реагирования рассмотрен в установленном порядке и удовлетворен в полном объеме. За допущенные нарушения закона привлечены к дисциплинарной ответственности 18 должностных лиц подразделения», — добавили в прокуратуре. Более 30 сотрудников, отвечающих за защиту от ЧС, отправили на допобучение.
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