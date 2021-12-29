В ПФР объявили о досрочных выплатах пособий в начале 2022 года

Выплачивать пособия по стандартному графику ПФР начнет с марта 2022 года Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Часть мер социальной поддержки, которые ранее предоставляли Роструд и органы социальной защиты населения, передадут в Пенсионный фонд РФ. Первые досрочные выплаты поступят гражданам РФ уже в январе 2022 года. В ПФР уточнили, что условия назначения мер поддержки при этом не изменятся.

«Со следующего года Пенсионный фонд начнет предоставлять россиянам отдельные меры поддержки, которые сегодня назначают органы социальной защиты населения и Роструд. Первые выплаты ПФР по переданным мерам россияне получат 17 января. Это будет досрочная доставка пособий за январь, которая по стандартному выплатному графику происходит в феврале», — сообщается на официальном сайте Пенсионного фонда РФ.

В феврале пособия будут перечисляться только по новым правилам. Их получат те граждане, которые оформили выплаты в январе и феврале. С марта перечисление средств начнется по стандартному графику. Гражданам не нужно будет никуда обращаться, чтобы переоформить выплаты. Данные о них будут переданы в Пенсионный фонд РФ автоматически.

В ПФР передадут выплаты семьям с детьми, пособия и компенсации семьям умерших военных и силовиков, а также пострадавшим от радиации в связи с авариями на Чернобыльской АЭС, объединении «Маяк» и испытаниями на Семипалатинском полигоне. Если меры поддержки еще не были назначены — гражданам нужно будет обратиться с заявлением в Пенсионный фонд РФ.

В ведомстве уточнили, что постепенно получение выплат будет упрощаться. В частности, для подтверждения права на социальную помощь ПФР будет пользоваться своими собственными базами данных. Тогда гражданам не придется самим собирать документы. Достаточно будет только подать заявление.

Ранее в правительстве РФ одобрили новый порядок выявления граждан, нуждающихся в поддержке от государства. Для этого в России появится Единая государственная информационная система социального обеспечения. В ней будут содержаться данные ПФР, налоговой службы, МВД и Росреестра. До этого в правительстве РФ утвердили новую дорожную карту социальной помощи. Президента России Владимир Путин сообщал, что в ближайшее время кабмин выделит 41,5 трлн рублей на социальную поддержку граждан, пишет RT.

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