Депутат Госдумы предложил лишить гражданства часть россиян

30 декабря 2021 в 00:58 Размер текста - 17 +

Хинштейн предложил расширить основания для лишения российского гражданства Фото: Владимир Андреев © URA.RU Депутат Госдумы от «Единой России» Александр Хинштейн предложил расширить основания для лишения российского гражданства, в частности тех, кто получил его по праву рождения. Об этом он написал в своем Telegram-канале. Хинштейн поддержал законопроект об упрощении гражданства, который внес в Госдуму президент России Владимир Путин. Согласно документу, сокращение требований предусмотрено более чем к 20 категориям лиц. «Правильные и нужные инициативы президента. Но я бы еще и расширил основания для лишения российского гражданства. Чтобы лишать можно было и тех, кто получил его по праву рождению. Иной раз слушаешь откровения наших оппозиционеров, и думаешь: зачем вам российский паспорт, если вы ненавидите свою страну и свой народ?», — написал депутат. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Депутат Госдумы от «Единой России» Александр Хинштейн предложил расширить основания для лишения российского гражданства, в частности тех, кто получил его по праву рождения. Об этом он написал в своем Telegram-канале. Хинштейн поддержал законопроект об упрощении гражданства, который внес в Госдуму президент России Владимир Путин. Согласно документу, сокращение требований предусмотрено более чем к 20 категориям лиц. «Правильные и нужные инициативы президента. Но я бы еще и расширил основания для лишения российского гражданства. Чтобы лишать можно было и тех, кто получил его по праву рождению. Иной раз слушаешь откровения наших оппозиционеров, и думаешь: зачем вам российский паспорт, если вы ненавидите свою страну и свой народ?», — написал депутат.