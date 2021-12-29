29 декабря 2021

Депутат Госдумы предложил лишить гражданства часть россиян

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание президиума генерального совета политической партии «Единая Россия». Москва, хинштейн александр, портрет
Хинштейн предложил расширить основания для лишения российского гражданства Фото:

Депутат Госдумы от «Единой России» Александр Хинштейн предложил расширить основания для лишения российского гражданства, в частности тех, кто получил его по праву рождения. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Хинштейн поддержал законопроект об упрощении гражданства, который внес в Госдуму президент России Владимир Путин. Согласно документу, сокращение требований предусмотрено более чем к 20 категориям лиц.

«Правильные и нужные инициативы президента. Но я бы еще и расширил основания для лишения российского гражданства. Чтобы лишать можно было и тех, кто получил его по праву рождению. Иной раз слушаешь откровения наших оппозиционеров, и думаешь: зачем вам российский паспорт, если вы ненавидите свою страну и свой народ?», — написал депутат.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Депутат Госдумы от «Единой России» Александр Хинштейн предложил расширить основания для лишения российского гражданства, в частности тех, кто получил его по праву рождения. Об этом он написал в своем Telegram-канале. Хинштейн поддержал законопроект об упрощении гражданства, который внес в Госдуму президент России Владимир Путин. Согласно документу, сокращение требований предусмотрено более чем к 20 категориям лиц. «Правильные и нужные инициативы президента. Но я бы еще и расширил основания для лишения российского гражданства. Чтобы лишать можно было и тех, кто получил его по праву рождению. Иной раз слушаешь откровения наших оппозиционеров, и думаешь: зачем вам российский паспорт, если вы ненавидите свою страну и свой народ?», — написал депутат.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...