Депутат Госдумы предложил лишить гражданства часть россиян

Депутат Госдумы от «Единой России» Александр Хинштейн предложил расширить основания для лишения российского гражданства, в частности тех, кто получил его по праву рождения. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Хинштейн поддержал законопроект об упрощении гражданства, который внес в Госдуму президент России Владимир Путин. Согласно документу, сокращение требований предусмотрено более чем к 20 категориям лиц.
«Правильные и нужные инициативы президента. Но я бы еще и расширил основания для лишения российского гражданства. Чтобы лишать можно было и тех, кто получил его по праву рождению. Иной раз слушаешь откровения наших оппозиционеров, и думаешь: зачем вам российский паспорт, если вы ненавидите свою страну и свой народ?», — написал депутат.
Депутат Госдумы от «Единой России» Александр Хинштейн предложил расширить основания для лишения российского гражданства, в частности тех, кто получил его по праву рождения. Об этом он написал в своем Telegram-канале. Хинштейн поддержал законопроект об упрощении гражданства, который внес в Госдуму президент России Владимир Путин. Согласно документу, сокращение требований предусмотрено более чем к 20 категориям лиц. «Правильные и нужные инициативы президента. Но я бы еще и расширил основания для лишения российского гражданства. Чтобы лишать можно было и тех, кто получил его по праву рождению. Иной раз слушаешь откровения наших оппозиционеров, и думаешь: зачем вам российский паспорт, если вы ненавидите свою страну и свой народ?», — написал депутат.