Путин внес в ГД законопроект об упрощении получения гражданства

Получение российского гражданства упростят ряду категорий людей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, который упростит получение гражданства. Сокращение требований предусмотрено более чем к 20 категориям лиц. Об этом сообщается в пояснительной записке к законопроекту на сайте Госдумы.

Законопроект предполагает упрощенное получение гражданства для граждан бывшего СССР и их детей, а также для участников госпрограммы по содействию добровольному переселению в РФ соотечественников, живущих в других странах. Также в список вошли люди, у которых родственники по прямой восходящей линии проживали в России или СССР.

В перечень не включили инвесторов и квалифицированных специалистов, сообщается в пояснительной записке к законопроекту. Упрощенное получение гражданства при вступлении в брак будет предусмотрено только при наличии в браке общего ребенка.

В списке получателей гражданства от президента будут ветераны ВОВ, люди с заслугами перед Россией или те, кто представляет особый интерес из-за своих навыков и квалификаций.

Также документом вводится институт прекращения гражданства. Полномочия по принятию решений передадут МВД. Будет предусмотрено прекращение гражданства за некоторые тяжкие преступления.

Ранее министр иностранных дел, глава комиссии партии «Единая Россия» по международному сотрудничеству Сергей Лавров заявил, что комиссия активизирует работу по защите россиян, которые живут в других странах. По словам Лаврова, нужно пересмотреть критерии отбора потенциальных переселенцев в РФ и исключить немотивированные отказы, сообщили в пресс-службе партии. Глава МИД сообщил, что нужно поставить вопрос о расширении списка регионов для переселения. Особенно остро стоит вопрос привлечения в районы Восточной Сибири, сказал Лавров

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