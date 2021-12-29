Ролик собрал более 360 тыс. просмотров в TikTok Фото: Анна Майорова © URA.RU

Пермяк устроил представление с дорогим подарком жене у театра оперы и балета и снял об этом видео в TikTok. На видео мужчина дарит супруге новый Porsche, и все это сопровождается воздушными шарами, фейерверком, салютом и фотографом.

На видео молодая пара подходит к огромной подарочной коробке у театра, раскрывают ее и оттуда вылетают серебряные воздушные шары, за которыми появляется Porsche. К супругам подбегает фотограф, а у елки зажигаются фейерверки. После камера направляется выше — в небе взрываются салюты. Ролик в соцсети набрал более 360 тысяч просмотров.

Ранее URA.RU рассказывало об умном вороне Гоше из Пермского края, который стал популярным благодаря соцсети TikTok. Птица вместе с хозяином также стали героями ток-шоу на Первом канале.