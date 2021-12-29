29 декабря 2021
28 декабря 2021

Тиктокер устроил представление в центре Перми для жены. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Приложение «TikTok». Екатеринбург, приложение, тик ток, тикток, tiktok, tik tok
Ролик собрал более 360 тыс. просмотров в TikTok Фото:

Пермяк устроил представление с дорогим подарком жене у театра оперы и балета и снял об этом видео в TikTok. На видео мужчина дарит супруге новый Porsche, и все это сопровождается воздушными шарами, фейерверком, салютом и фотографом.

На видео молодая пара подходит к огромной подарочной коробке у театра, раскрывают ее и оттуда вылетают серебряные воздушные шары, за которыми появляется Porsche. К супругам подбегает фотограф, а у елки зажигаются фейерверки. После камера направляется выше — в небе взрываются салюты. Ролик в соцсети набрал более 360 тысяч просмотров.

Ранее URA.RU рассказывало об умном вороне Гоше из Пермского края, который стал популярным благодаря соцсети TikTok. Птица вместе с хозяином также стали героями ток-шоу на Первом канале.

@kupi_shar

#шарыпермь #воздушныешарыпермь #фотозонапермь #порше #поршепермь

? оригинальный звук - ШАРЫ ПЕРМЬ

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Пермяк устроил представление с дорогим подарком жене у театра оперы и балета и снял об этом видео в TikTok. На видео мужчина дарит супруге новый Porsche, и все это сопровождается воздушными шарами, фейерверком, салютом и фотографом. На видео молодая пара подходит к огромной подарочной коробке у театра, раскрывают ее и оттуда вылетают серебряные воздушные шары, за которыми появляется Porsche. К супругам подбегает фотограф, а у елки зажигаются фейерверки. После камера направляется выше — в небе взрываются салюты. Ролик в соцсети набрал более 360 тысяч просмотров. Ранее URA.RU рассказывало об умном вороне Гоше из Пермского края, который стал популярным благодаря соцсети TikTok. Птица вместе с хозяином также стали героями ток-шоу на Первом канале. #шарыпермь #воздушныешарыпермь #фотозонапермь #порше #поршепермь
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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