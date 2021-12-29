29 декабря 2021
28 декабря 2021

В Магнитогорске отменили занятия у младших классов

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Занятия отменили из-за мороза Фото:

В школах Магнитогорска (Челябинская область) 30 декабря отменили занятия для учеников 1-4 классов. Как сообщили в пресс-службе администрации города, занятия отменили из-за понижения температуры.

«30 декабря в связи с понижением температуры воздуха отменяются учебные занятия. Обучающиеся 1-4 классов освобождены от занятий», — говорится в сообщении на официальном сайте мэрии Магнитогорска.

Синоптики прогнозировали на 30 декабря понижение температуры в Челябинской области до минус 41 градуса. Однако в новогоднюю ночь в области ожидается повышение температуры до минус 16 градусов. В первые дни января термометры покажут 5-10 градусов мороза.

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В школах Магнитогорска (Челябинская область) 30 декабря отменили занятия для учеников 1-4 классов. Как сообщили в пресс-службе администрации города, занятия отменили из-за понижения температуры. «30 декабря в связи с понижением температуры воздуха отменяются учебные занятия. Обучающиеся 1-4 классов освобождены от занятий», — говорится в сообщении на официальном сайте мэрии Магнитогорска. Синоптики прогнозировали на 30 декабря понижение температуры в Челябинской области до минус 41 градуса. Однако в новогоднюю ночь в области ожидается повышение температуры до минус 16 градусов. В первые дни января термометры покажут 5-10 градусов мороза.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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