В Магнитогорске отменили занятия у младших классов

Занятия отменили из-за мороза Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В школах Магнитогорска (Челябинская область) 30 декабря отменили занятия для учеников 1-4 классов. Как сообщили в пресс-службе администрации города, занятия отменили из-за понижения температуры.

«30 декабря в связи с понижением температуры воздуха отменяются учебные занятия. Обучающиеся 1-4 классов освобождены от занятий», — говорится в сообщении на официальном сайте мэрии Магнитогорска.

Синоптики прогнозировали на 30 декабря понижение температуры в Челябинской области до минус 41 градуса. Однако в новогоднюю ночь в области ожидается повышение температуры до минус 16 градусов. В первые дни января термометры покажут 5-10 градусов мороза.