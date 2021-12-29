29 декабря 2021

Депутат Курганской облдумы вышла на пикет к правительству. Фото

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Спец комиссия выбирает главу города. Курган, воробьева наталья
На пикет вышла депутат Курганской облдумы Наталья Воробьева Фото:

Депутат Курганской областной думы, председатель регионального диабетического общества Наталья Воробьева 30 декабря провела пикет возле здания правительства региона. Об этом URA.RU сообщила участница пикета.

«Надо было поддержать матерей [, которые выходили на пикеты], потому что они надеются на нашу организацию. Хочется, чтобы наши дети прожили долго и активно. Официальная статистика говорит о том, что люди с сахарным диабетом первого типа за последние шесть лет стали жить на четыре года меньше. Продолжительность [их] жизни 53 года», — объяснила Воробьева.

Во время пикета к Воробьевой подходили представители полиции и областного правительства. Депутат добавила, что представители диабетического общества конкретно по этой проблеме писали в областное правительство с августа.

Источник URA.RU близкий к курганским депутатам сообщил, что, по его данным, в серии пикетов заинтересованы сами представители диабетического общества. Он отметил, что ранее организация занималась поставками оборудования для больных диабетом и сейчас пытается вернуть себе источник заработка.

С 27 декабря мамы больных диабетом детей ежедневно проводят пикеты у здания областного правительства. Они просят обеспечить их детей системами непрерывного мониторинга глюкозы в крови, чтобы не нужно было ежедневно протыкать пальцы. Власти региона им ответили, что по этому вопросу несколько раз обращались в Минздрав РФ.

Пикет прошел 30 декабря
Фото:
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Депутат Курганской областной думы, председатель регионального диабетического общества Наталья Воробьева 30 декабря провела пикет возле здания правительства региона. Об этом URA.RU сообщила участница пикета. «Надо было поддержать матерей [, которые выходили на пикеты], потому что они надеются на нашу организацию. Хочется, чтобы наши дети прожили долго и активно. Официальная статистика говорит о том, что люди с сахарным диабетом первого типа за последние шесть лет стали жить на четыре года меньше. Продолжительность [их] жизни 53 года», — объяснила Воробьева. Во время пикета к Воробьевой подходили представители полиции и областного правительства. Депутат добавила, что представители диабетического общества конкретно по этой проблеме писали в областное правительство с августа. Источник URA.RU близкий к курганским депутатам сообщил, что, по его данным, в серии пикетов заинтересованы сами представители диабетического общества. Он отметил, что ранее организация занималась поставками оборудования для больных диабетом и сейчас пытается вернуть себе источник заработка. С 27 декабря мамы больных диабетом детей ежедневно проводят пикеты у здания областного правительства. Они просят обеспечить их детей системами непрерывного мониторинга глюкозы в крови, чтобы не нужно было ежедневно протыкать пальцы. Власти региона им ответили, что по этому вопросу несколько раз обращались в Минздрав РФ.
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