На пикет вышла депутат Курганской облдумы Наталья Воробьева Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутат Курганской областной думы, председатель регионального диабетического общества Наталья Воробьева 30 декабря провела пикет возле здания правительства региона. Об этом URA.RU сообщила участница пикета.

«Надо было поддержать матерей [, которые выходили на пикеты], потому что они надеются на нашу организацию. Хочется, чтобы наши дети прожили долго и активно. Официальная статистика говорит о том, что люди с сахарным диабетом первого типа за последние шесть лет стали жить на четыре года меньше. Продолжительность [их] жизни 53 года», — объяснила Воробьева.

Во время пикета к Воробьевой подходили представители полиции и областного правительства. Депутат добавила, что представители диабетического общества конкретно по этой проблеме писали в областное правительство с августа.

Источник URA.RU близкий к курганским депутатам сообщил, что, по его данным, в серии пикетов заинтересованы сами представители диабетического общества. Он отметил, что ранее организация занималась поставками оборудования для больных диабетом и сейчас пытается вернуть себе источник заработка.

С 27 декабря мамы больных диабетом детей ежедневно проводят пикеты у здания областного правительства. Они просят обеспечить их детей системами непрерывного мониторинга глюкозы в крови, чтобы не нужно было ежедневно протыкать пальцы. Власти региона им ответили, что по этому вопросу несколько раз обращались в Минздрав РФ.

Пикет прошел 30 декабря Фото: читатель URA.RU

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