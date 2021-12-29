В Кургане отчитались о сотнях коррупционных преступлений

В Курганской области за год выявили 285 коррупционных преступлений, в том числе взятки, мошенничество и растраты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

По итогам 2021 года в Курганской области выявили 285 коррупционных преступлений. Десятки из них — по фактам получения и дачи взяток. Такие данные привел прокурор региона Андрей Назаров на координационном совещании с руководителями правоохранительных органов, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

«В текущем году правоохранительными органами принимались меры по выявлению, пресечению, расследованию преступной деятельности лиц, занимающих ответственные посты в органах власти и местного самоуправления. Выявлено 285 преступлений коррупционной направленности, из них 27 — получения взяток, 37 — дачи взяток, 117 — мошенничеств с использованием служебного положения, 44 — присвоений и растрат», — говорится в сообщении на сайте областной прокуратуры.

Согласно отчету о состоянии преступности в Курганской области за январь—ноябрь 2021 года, который также опубликован на сайте областной прокуратуры, число преступлений коррупционной направленности в регионе сократилось на 18,8% (с 351 до 285). Число зарегистрированных фактов служебного подлога при этом сократилось на 96,4% (с 55 до двух случаев), мелкого взяточничества — на 50,8% (с 61 до 30), присвоений и растрат — на 20% (с 55 до 44).

Вместе с тем число мошенничеств в регионе выросло с 75 до 117 случаев — на 42 случая или на 56%. При этом в Кургане количество преступлений по ст. 159 УК РФ (мошенничество) выросло на 46, в то время как в некоторых других муниципалитетах зафиксировано снижение. Например, в Мишкинском районе число мошенничеств сократилось на восемь случаев.

Ранее URA.RU сообщало, что в начале августа Генпрокуратура РФ отчиталась о рекордном за последние восемь лет количестве коррупционных преступлений (24,5 тысячи). Это на 16,5% больше, чем годом ранее.

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