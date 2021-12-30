Кандидат наук предупредила о риске развития рака у болевших COVID

31 декабря 2021 в 05:06 Размер текста - 17 +

Коронавирус может стать катализатором развития онкологического заболевания легких Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 У людей, которые перенесли коронавирус, может развиться онкологическое заболевание легких и желудочно-кишечном тракте. Об этом URA.RU сообщила заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья, кандидат медицинских наук Татьяна Соломатина. «Нам сегодня нужно смотреть за пациентами, которые переболели коронавирусом в легочной форме. Есть уже определенные наработки, что у людей, перенесших COVID с поражением легочной ткани, достаточно часто стали выявляться через какой-то промежуток времени воспалительные заболевания, связанные с онкологией легочной ткани, желудочно-кишечного тракта», — рассказала Татьяна Соломатина. Кандидат наук подчеркнула, что воспаление из-за COVID-19 может стать начальным этапом для развития онкологических заболеваний. «COVID стал отправной точкой для возникновения тех или иных заболеваний. Там, где у человека проблемы, но их было не видно. А ковидная инфекция — это же воспалительный процесс, и онкология — это воспалительный процесс, то есть источником возникновения онкологии, пусковым механизмом, является воспаление, вызванное ковидом», — подчеркнула врач. Генеральный директор компании «КЭГ», иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с URA.RU выразил мнение, что подобное явление будет нечасто появляться у людей, перенесших коронавирус. «Нужно много времени, чтобы эти данные подтвердились. Есть такое подозрение, что это может быть, но насколько это часто будет проявляться, сказать сложно. Скорее, не так часто. Это будет еще связано с тяжестью перенесенного заболевания и возрастом», — добавил собеседник агентства. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

У людей, которые перенесли коронавирус, может развиться онкологическое заболевание легких и желудочно-кишечном тракте. Об этом URA.RU сообщила заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья, кандидат медицинских наук Татьяна Соломатина. «Нам сегодня нужно смотреть за пациентами, которые переболели коронавирусом в легочной форме. Есть уже определенные наработки, что у людей, перенесших COVID с поражением легочной ткани, достаточно часто стали выявляться через какой-то промежуток времени воспалительные заболевания, связанные с онкологией легочной ткани, желудочно-кишечного тракта», — рассказала Татьяна Соломатина. Кандидат наук подчеркнула, что воспаление из-за COVID-19 может стать начальным этапом для развития онкологических заболеваний. «COVID стал отправной точкой для возникновения тех или иных заболеваний. Там, где у человека проблемы, но их было не видно. А ковидная инфекция — это же воспалительный процесс, и онкология — это воспалительный процесс, то есть источником возникновения онкологии, пусковым механизмом, является воспаление, вызванное ковидом», — подчеркнула врач. Генеральный директор компании «КЭГ», иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с URA.RU выразил мнение, что подобное явление будет нечасто появляться у людей, перенесших коронавирус. «Нужно много времени, чтобы эти данные подтвердились. Есть такое подозрение, что это может быть, но насколько это часто будет проявляться, сказать сложно. Скорее, не так часто. Это будет еще связано с тяжестью перенесенного заболевания и возрастом», — добавил собеседник агентства.