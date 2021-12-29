Власти объяснили, почему курганцы сами должны чистить снег

Представители администрации поблагодарили местных жителей, которые сами убирают снег Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Власти Катайского района (Курганская область) пригласили местных жителей убрать снег на улицах и назвали это полноценной физической нагрузкой, которая помогает сжечь до 510 ккал и «подкачать важные группы мышц». Об этом сообщили представители администрации.

«Уборка снега — это физическая активность на свежем воздухе. Это полноценная физическая нагрузка. За час такой работы можно подкачать важные группы мышц и, в зависимости от веса человека, сжечь 440-510 ккал. Для сравнения: столько же мы теряем во время часовой пробежки. Присоединяйтесь», — указано в сообщении, размещенном в группе местной администрации в соцсети «ВКонтакте».

Сотрудники администрации отметили, что во время снегопадов местные жители делятся на несколько категорий. Первые терпеливо ждут окончания уборки, вторые пишут жалобы, «считая, что темпы очистки дорог очень низки», третьи берут лопаты, чтобы навести порядок на своих улицах и в своих дворах. Местные власти поблагодарили жителей, занимающихся уборкой. В администрации отметили, что многие жители многоквартирных домов убирают снег во дворах, чистят подходы к контейнерным площадкам и пешеходные дорожки.

22 декабря в Кургане прошел самый сильный за 46 лет декабрьский снегопад. Из-за него власти ограничили движение автобусов по трассам в регионе.

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