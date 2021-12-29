29 декабря 2021

Власти объяснили, почему курганцы сами должны чистить снег

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Снегопад. Курган, дворник, лопата, снег, уборка снега, снегопад, сугроб, метель, плохая видимость, зима
Представители администрации поблагодарили местных жителей, которые сами убирают снег Фото:

Власти Катайского района (Курганская область) пригласили местных жителей убрать снег на улицах и назвали это полноценной физической нагрузкой, которая помогает сжечь до 510 ккал и «подкачать важные группы мышц». Об этом сообщили представители администрации.

«Уборка снега — это физическая активность на свежем воздухе. Это полноценная физическая нагрузка. За час такой работы можно подкачать важные группы мышц и, в зависимости от веса человека, сжечь 440-510 ккал. Для сравнения: столько же мы теряем во время часовой пробежки. Присоединяйтесь», — указано в сообщении, размещенном в группе местной администрации в соцсети «ВКонтакте».

Сотрудники администрации отметили, что во время снегопадов местные жители делятся на несколько категорий. Первые терпеливо ждут окончания уборки, вторые пишут жалобы, «считая, что темпы очистки дорог очень низки», третьи берут лопаты, чтобы навести порядок на своих улицах и в своих дворах. Местные власти поблагодарили жителей, занимающихся уборкой. В администрации отметили, что многие жители многоквартирных домов убирают снег во дворах, чистят подходы к контейнерным площадкам и пешеходные дорожки.

22 декабря в Кургане прошел самый сильный за 46 лет декабрьский снегопад. Из-за него власти ограничили движение автобусов по трассам в регионе.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Курган» и в viber-канале «Курган», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Власти Катайского района (Курганская область) пригласили местных жителей убрать снег на улицах и назвали это полноценной физической нагрузкой, которая помогает сжечь до 510 ккал и «подкачать важные группы мышц». Об этом сообщили представители администрации. «Уборка снега — это физическая активность на свежем воздухе. Это полноценная физическая нагрузка. За час такой работы можно подкачать важные группы мышц и, в зависимости от веса человека, сжечь 440-510 ккал. Для сравнения: столько же мы теряем во время часовой пробежки. Присоединяйтесь», — указано в сообщении, размещенном в группе местной администрации в соцсети «ВКонтакте». Сотрудники администрации отметили, что во время снегопадов местные жители делятся на несколько категорий. Первые терпеливо ждут окончания уборки, вторые пишут жалобы, «считая, что темпы очистки дорог очень низки», третьи берут лопаты, чтобы навести порядок на своих улицах и в своих дворах. Местные власти поблагодарили жителей, занимающихся уборкой. В администрации отметили, что многие жители многоквартирных домов убирают снег во дворах, чистят подходы к контейнерным площадкам и пешеходные дорожки. 22 декабря в Кургане прошел самый сильный за 46 лет декабрьский снегопад. Из-за него власти ограничили движение автобусов по трассам в регионе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...