В Курганской области из-за снегопада отменили автобусные рейсы

Ограничения для автобусов ввели 22 декабря Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На дорогах Курганской области федерального, регионального и межмуниципального значения из-за ухудшения погоды ввели ограничение движения пассажирского транспорта. Об этом 22 декабря сообщили представители областной ГИБДД.

«В 06:00 минут в связи с неблагоприятными погодными условиями Госавтоинспекцией региона введено временное ограничение движения пассажирского транспорта на автомобильных дорогах федерального, регионального и межмуниципального значения. <…> О времени и дате снятия ограничений будет сообщено дополнительно», — указано в группе представителей ГИБДД в соцсети «ВКонтакте».

Ограничения ввели на трассе Р-254 «Иртыш» (55-259 км), Р-354 «Екатеринбург — Шадринск — Курган» (125-356 км) и на дороге регионального значения «Курган — Куртамыш — Целинное». Угроза безопасности движения связана с обильными снегопадами, плохой видимостью, перепадами температур, образованием наката и гололедицы.

В этот же день во время лобового столкновения двух фур на федеральной трассе «Иртыш» между Курганом и Юргамышом погиб один из водителей. Причиной ДТП могло стать ухудшение дорожных условий в связи с обильным снегопадом. Ранее представители ГИБДД попросили водителей и пешеходов в связи с ухудшением погоды попросили быть осторожнее.