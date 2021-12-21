21 декабря 2021

В Курганской области из-за снегопада отменили автобусные рейсы

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, снег, зима, автобус, общественный транспорт
Ограничения для автобусов ввели 22 декабря Фото:

На дорогах Курганской области федерального, регионального и межмуниципального значения из-за ухудшения погоды ввели ограничение движения пассажирского транспорта. Об этом 22 декабря сообщили представители областной ГИБДД.

«В 06:00 минут в связи с неблагоприятными погодными условиями Госавтоинспекцией региона введено временное ограничение движения пассажирского транспорта на автомобильных дорогах федерального, регионального и межмуниципального значения. <…> О времени и дате снятия ограничений будет сообщено дополнительно», — указано в группе представителей ГИБДД в соцсети «ВКонтакте».

Ограничения ввели на трассе Р-254 «Иртыш» (55-259 км), Р-354 «Екатеринбург — Шадринск — Курган» (125-356 км) и на дороге регионального значения «Курган — Куртамыш — Целинное». Угроза безопасности движения связана с обильными снегопадами, плохой видимостью, перепадами температур, образованием наката и гололедицы.

В этот же день во время лобового столкновения двух фур на федеральной трассе «Иртыш» между Курганом и Юргамышом погиб один из водителей. Причиной ДТП могло стать ухудшение дорожных условий в связи с обильным снегопадом. Ранее представители ГИБДД попросили водителей и пешеходов в связи с ухудшением погоды попросили быть осторожнее.

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На дорогах Курганской области федерального, регионального и межмуниципального значения из-за ухудшения погоды ввели ограничение движения пассажирского транспорта. Об этом 22 декабря сообщили представители областной ГИБДД. «В 06:00 минут в связи с неблагоприятными погодными условиями Госавтоинспекцией региона введено временное ограничение движения пассажирского транспорта на автомобильных дорогах федерального, регионального и межмуниципального значения. <…> О времени и дате снятия ограничений будет сообщено дополнительно», — указано в группе представителей ГИБДД в соцсети «ВКонтакте». Ограничения ввели на трассе Р-254 «Иртыш» (55-259 км), Р-354 «Екатеринбург — Шадринск — Курган» (125-356 км) и на дороге регионального значения «Курган — Куртамыш — Целинное». Угроза безопасности движения связана с обильными снегопадами, плохой видимостью, перепадами температур, образованием наката и гололедицы. В этот же день во время лобового столкновения двух фур на федеральной трассе «Иртыш» между Курганом и Юргамышом погиб один из водителей. Причиной ДТП могло стать ухудшение дорожных условий в связи с обильным снегопадом. Ранее представители ГИБДД попросили водителей и пешеходов в связи с ухудшением погоды попросили быть осторожнее.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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