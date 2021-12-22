За сутки высота снежного покрова в городе увеличилась на 12 см Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Снегопад, который прошел в Кургане 22 декабря, стал самым сильным из декабрьских снегопадов за 46 лет. Об этом сообщил синоптик-любитель Илья Винштейн.

«В Кургане за сутки выпала месячная норма осадков. Это был самый сильный декабрьский снегопад за 46 лет», — написал Винштейн в группе соцсети «ВКонтакте» «Погода 45».

По его словам, за сутки в Кургане выпало 20 мм осадков, что составило 95% от месячной нормы. Из-за этого высота снежного покрова увеличилась с 17 до 29 см. Винштейн отметил, что такие снегопады проходят редко, а последнее подобное явление зафиксировали 24 декабря 1975 года. Тогда за сутки выпал 21 мм осадков, что является рекордом для декабря в Кургане.

Ранее из-за снегопада в Курганской области ограничили для автобусов движение по трассам в регионе. Также 22 декабря произошло ДТП со смертельным исходом, одной из причин которого могли стать плохие погодные условия.

Карта: группа соцсети «ВКонтакте» «Погода 45»

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам