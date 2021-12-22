22 декабря 2021
21 декабря 2021

В Кургане прошел самый сильный за 46 лет снегопад. Карта

© Служба новостей «URA.RU»
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Снегопад. Курган, снег, снегопад, сугроб, метель, плохая видимость, зима
За сутки высота снежного покрова в городе увеличилась на 12 см Фото:

Снегопад, который прошел в Кургане 22 декабря, стал самым сильным из декабрьских снегопадов за 46 лет. Об этом сообщил синоптик-любитель Илья Винштейн.

«В Кургане за сутки выпала месячная норма осадков. Это был самый сильный декабрьский снегопад за 46 лет», — написал Винштейн в группе соцсети «ВКонтакте» «Погода 45».

По его словам, за сутки в Кургане выпало 20 мм осадков, что составило 95% от месячной нормы. Из-за этого высота снежного покрова увеличилась с 17 до 29 см. Винштейн отметил, что такие снегопады проходят редко, а последнее подобное явление зафиксировали 24 декабря 1975 года. Тогда за сутки выпал 21 мм осадков, что является рекордом для декабря в Кургане.

Ранее из-за снегопада в Курганской области ограничили для автобусов движение по трассам в регионе. Также 22 декабря произошло ДТП со смертельным исходом, одной из причин которого могли стать плохие погодные условия.

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Снегопад, который прошел в Кургане 22 декабря, стал самым сильным из декабрьских снегопадов за 46 лет. Об этом сообщил синоптик-любитель Илья Винштейн. «В Кургане за сутки выпала месячная норма осадков. Это был самый сильный декабрьский снегопад за 46 лет», — написал Винштейн в группе соцсети «ВКонтакте» «Погода 45». По его словам, за сутки в Кургане выпало 20 мм осадков, что составило 95% от месячной нормы. Из-за этого высота снежного покрова увеличилась с 17 до 29 см. Винштейн отметил, что такие снегопады проходят редко, а последнее подобное явление зафиксировали 24 декабря 1975 года. Тогда за сутки выпал 21 мм осадков, что является рекордом для декабря в Кургане. Ранее из-за снегопада в Курганской области ограничили для автобусов движение по трассам в регионе. Также 22 декабря произошло ДТП со смертельным исходом, одной из причин которого могли стать плохие погодные условия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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