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30 декабря 2021

Сенатор Муратов анонсировал эксперимент в курганских детсадах

© Служба новостей «URA.RU»
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Начало строительства жилого дома по улице Коли Мяготина. Курган, детский сад, прогулка, дети
В детсаду Лебяжья (Курганская область) запустят проект по профподготовке Фото:

В Курганской области планируют подготавливать инженерные кадры для промышленности начиная с детского сада. Пилотный проект будет запущен в этом году, сообщил сенатор Сергей Муратов в интервью ГТРК «Курган».

«Рассматриваем возможность, чтобы в этом году в Лебяжьевском детском саду запустить пилотный проект, чтобы это был инженерный класс и детские садики. Если будем готовить кадры с детского сада, знаете сколько мы талантливых инженеров воспитаем. Может быть, из Лебяжья выйдет новый Калашников или новый Королев», — сказал Сергей Муратов.

По словам сенатора, работа инженерных классов в школах дала положительный результат. Так, из школы №9 Кургана, где был открыт инженерный класс, восемь ребят планируют поступать в Самарский авиационно-космический институт. Муратов отмечает, что в Кургане создана цепочка для подготовки кадров со школы: инженерные классы, IT-колледж, КГУ (на базе вуза создан центр военной подготовки, кафедра откроет набор в сентябре 2022 года). Она поможет решить проблему нехватки кадров для промышленных предприятий.

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В Курганской области планируют подготавливать инженерные кадры для промышленности начиная с детского сада. Пилотный проект будет запущен в этом году, сообщил сенатор Сергей Муратов в интервью ГТРК «Курган». «Рассматриваем возможность, чтобы в этом году в Лебяжьевском детском саду запустить пилотный проект, чтобы это был инженерный класс и детские садики. Если будем готовить кадры с детского сада, знаете сколько мы талантливых инженеров воспитаем. Может быть, из Лебяжья выйдет новый Калашников или новый Королев», — сказал Сергей Муратов. По словам сенатора, работа инженерных классов в школах дала положительный результат. Так, из школы №9 Кургана, где был открыт инженерный класс, восемь ребят планируют поступать в Самарский авиационно-космический институт. Муратов отмечает, что в Кургане создана цепочка для подготовки кадров со школы: инженерные классы, IT-колледж, КГУ (на базе вуза создан центр военной подготовки, кафедра откроет набор в сентябре 2022 года). Она поможет решить проблему нехватки кадров для промышленных предприятий.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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