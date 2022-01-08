Сенатор Муратов анонсировал эксперимент в курганских детсадах

В детсаду Лебяжья (Курганская область) запустят проект по профподготовке Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области планируют подготавливать инженерные кадры для промышленности начиная с детского сада. Пилотный проект будет запущен в этом году, сообщил сенатор Сергей Муратов в интервью ГТРК «Курган».

«Рассматриваем возможность, чтобы в этом году в Лебяжьевском детском саду запустить пилотный проект, чтобы это был инженерный класс и детские садики. Если будем готовить кадры с детского сада, знаете сколько мы талантливых инженеров воспитаем. Может быть, из Лебяжья выйдет новый Калашников или новый Королев», — сказал Сергей Муратов.

По словам сенатора, работа инженерных классов в школах дала положительный результат. Так, из школы №9 Кургана, где был открыт инженерный класс, восемь ребят планируют поступать в Самарский авиационно-космический институт. Муратов отмечает, что в Кургане создана цепочка для подготовки кадров со школы: инженерные классы, IT-колледж, КГУ (на базе вуза создан центр военной подготовки, кафедра откроет набор в сентябре 2022 года). Она поможет решить проблему нехватки кадров для промышленных предприятий.

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