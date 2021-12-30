Минюст: «Медиазону» признали иноагентом из-за рекламы Google

30 декабря 2021 в 17:00 Размер текста - 17 +

«Медиазона» получала деньги от Google за размещение рекламных баннеров на своем сайте Фото: Анна Майорова © URA.RU Издание «Медиазона» признали иностранным агентом (в России СМИ включено в реестр иноагентов) за деньги, полученные от Google-рекламы. Об этом со ссылкой на документы Минюста РФ сообщила редакция проекта. «По сведениям Росфинмониторинга, ООО „ЗП“ получено иностранное финансирование: в период с июня 2020 года по июль 2021 года, получено более 700 тысяч рублей от ООО „РОКСОТ“, получающее иностранное финансирование от GOOGLE IRELAND LIMITED GORDON HOUSE BARROW STREET DUBLIN 4, IRELAND, D04 E5W5», — цитирует «Медиазона» документы Минюста РФ, которые находятся в распоряжении издания. Деньги от Google проект получал за демонстрацию пользователям баннеров, расположенных на сайте. Кроме того, Роскомнадзор обнаружил в материалах «Медиазоны» цитирование других иностранных агентов — как СМИ, так и физических лиц. Это стало еще одним поводом для того, чтобы издание включили в реестр Минюста РФ. «Медиазону» признали иностранным агентом в сентябре 2021 года. Одновременно с ним в список Минюста РФ попали его создатель Петр Верзилов, главный редактор Сергей Смирнов и правозащитный медиапроект «ОВД-Инфо». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Издание «Медиазона» признали иностранным агентом (в России СМИ включено в реестр иноагентов) за деньги, полученные от Google-рекламы. Об этом со ссылкой на документы Минюста РФ сообщила редакция проекта. «По сведениям Росфинмониторинга, ООО „ЗП“ получено иностранное финансирование: в период с июня 2020 года по июль 2021 года, получено более 700 тысяч рублей от ООО „РОКСОТ“, получающее иностранное финансирование от GOOGLE IRELAND LIMITED GORDON HOUSE BARROW STREET DUBLIN 4, IRELAND, D04 E5W5», — цитирует «Медиазона» документы Минюста РФ, которые находятся в распоряжении издания. Деньги от Google проект получал за демонстрацию пользователям баннеров, расположенных на сайте. Кроме того, Роскомнадзор обнаружил в материалах «Медиазоны» цитирование других иностранных агентов — как СМИ, так и физических лиц. Это стало еще одним поводом для того, чтобы издание включили в реестр Минюста РФ. «Медиазону» признали иностранным агентом в сентябре 2021 года. Одновременно с ним в список Минюста РФ попали его создатель Петр Верзилов, главный редактор Сергей Смирнов и правозащитный медиапроект «ОВД-Инфо».