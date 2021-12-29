На строительство метротрама в Челябинске потратят 72 млрд рублей

Средства на строительство будут выделены из федерального бюджета Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На строительство метротрамвая в Челябинске планируют потратить свыше 72 млрд рублей. Работы хотят начать в 2022 году. Губернатор Алексей Текслер утвердил перечень мероприятий по строительству метротрама.

«Утвердить прилагаемый детализированный перечень мероприятий, реализуемых в рамках инфраструктурного Челябинской области „Метротрамвай с интеграцией в трамвайную сеть в городе Челябинске“. Настоящая распоряжение подлежит официальному опубликованию», — говорится в распоряжении правительства, подписанном Текслером на официальном правовом портале.

С 2022 по 2025 год будут вестись подземные работы, прокладываться туннели и линии коммуникации. Параллельно начнут строительство станции «Торговый центр» с выходом на улицу Труда. Работы по строительству станции хотят завершить за четыре года. За такое же время на линии рассчитывают соорудить перегонные туннели.

Перегонные пути от площади Революции до Комсомольской площади начнут строить в 2022 году. Через год начнут возводить станцию метро на площади Революции. Станцию метро на Комсомольской площади хотят построить за пару лет. Проект также предполагает строительство наземных участков трамвайных линий с 2022 года, обновление подвижного состава с 2023 года, а также модернизацию путевого хозяйства, тяговых подстанций, трамвайных депо № 1 и № 2, строительство трамвайных платформ, оборудование станций.

Строительство метро в Челябинске началось 1992 году. В 2010 году работы были полностью приостановлены. Проект было решено реанимировать с помощью метротрамвая. Уральский полпред Владимир Якушев заявил, что поможет воплотить проект метротрамвая в Челябинске в жизнь.

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