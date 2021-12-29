Пермские депутаты начнут новый год с ликвидации деревень

Деревни, в которых никто не живет, упраздняют Фото: Анна Майорова © URA.RU

Депутаты законодательного собрания Пермского края на первом заседании 20 января рассмотрят два проекта закона об упразднении девяти заброшенных деревень в Чернушинском и Юсьвинском округах. Такая информация размещена на официальном портале заксобрания.

«Проектом закона предусматривается упразднение населенных пунктов: Казарма 1295-й км, разъезд поселок Осиновая Гора, входящих в состав Чернушинского административного района, как фактически прекративших существование», — говорится в пояснительной записке. Кроме того, предлагается ликвидировать деревни Верх-Ядьва, Карасово, Степаново, Филиппово, Ключи и поселок Пожовка, входящие в состав Юсьвинского муниципального округа.

В Пожовке, которая расположена в 100 км от Юсьвы, в конце 1930-х годов жили спецпереселенцы. Немцы, литовцы, русские занимались здесь заготовкой леса.

Поселения в Чернушкинском округе возникли в начале XX века. Их создали для железнодорожников и их семей во время строительства Транссиба. Сейчас в них нет ни жителей, ни домов в частной собственности, ни хозяйствующих субъектов, говорят аналитики заксобрания. Некоторые поселки оставили еще в 2006 году. «Нет объектов социального, экономического и культурного назначения, медицинских и образовательных учреждений, автомобильных дорог и сетей жилищно-коммунальной инфраструктуры, хозяйствующих субъектов, осуществляющих предпринимательскую деятельность. Улицы заросли деревьями и кустарниками, полностью разрушены или снесены жилые дома», — приводят выдержки из акта обследования деревень аналитики.

В первом чтении законопроект о ликвидации поселков в Чернушке депутаты приняли в июне, в Юсьве — в октябре. После доработки в январе его рассмотрят во втором, окончательном, чтении, и населенные пункты официально исчезнут с карты Пермского края.

Ранее URA.RU сообщало, что власти Березников (Пермский край) решили ликвидировать три деревни, депутаты Октябрьского округа — девять. В некоторых из них прописаны люди.

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