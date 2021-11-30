Пермские власти избавляются от деревень, где прописаны люди

Девять деревень исчезнут с карты Пермского края Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Депутаты Октябрьского городского округа Пермского края приняли решение о ликвидации нескольких населенных пунктов. В некоторых из них зарегистрированы жители — всего 19 человек.

«Девять населенных пунктов признаны неперспективными и подлежащими ликвидации: Криулино, Харино, Тюйное Озеро, Ширяева, п.Атерский, 4-е отделение, Васильевка, Ильинск и Уяс. Часть из них фактически отсутствует, а где-то есть прописанные жители — порядка 19 человек», — сообщает местное издание «Вперед».

Как пояснила начальник комитета земельно-имущественных отношений и градостроительной деятельности округа Наталья Кулигина, к внесенным в официальный перечень населенным пунктам власти обязаны обеспечить проезд, содержать там водопровод и другие системы ЖКХ. «Раз мы знаем, что деревня фактически нежилая, разумнее ликвидировать ее. Сделать это можно будет, только если там не останется собственников жилья, а также зарегистрированных граждан», — отметила она.

Ранее URA.RU рассказывало, что депутаты краевого парламента исключили из реестра населенных пунктов несколько деревень и поселок в Юсьвинском районе. Власти Березников также решили упразднить три деревни.