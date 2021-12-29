Пермское предприятие обезопасили с помощью сетей пятого поколения

На пермском «СИБУРе» проверили работу сетей 5G Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Национальные проекты

В Перми на площадке «СИБУР-Химпром» протестировали сети пятого поколения. Это позволит существенно повысить безопасность на предприятии, сообщила на своей странице в Facebook директор филиала МТС по Пермскому краю Оксана Кайгородова. Она пояснила, что работа проведена в тесном взаимодействии с министерством цифрового развития и связи (МИРС) края, ответственным за реализацию в регионе нацпроекта «Цифровая экономика».

«Вместе с коллегами из „СИБУР-Химпром“ протестировали работу сетей на базе пятого поколения для промышленных целей. В IT-инфраструктуру вошли дроны и видеокамеры с интегрированной системой аналитики. Система обеспечивает производственный мониторинг за оборудованием и мгновенно передает тяжелые видеофайлы в ситуационный центр в формате 4К. Это безопасность, оперативность решений, сокращение затрат на цифровизацию», — сообщила Кайгородова.

В Пермском крае и другие операторы связи развивают цифровую инфраструктуру. Так, отдаленные территории обеспечивают устойчивой связью «Ростелеком» и «Эр-Телеком Холдинг». Работы ведутся в рамках нацпроекта «Цифровая экономика».

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