29 декабря 2021

Источник: Куйвашев берет на работу человека Пумпянского

© Служба новостей «URA.RU»
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Съезд СОСПП при участии ВРИО губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. ЕКатеринбург, черепанов михаил
Будущим советником Евгения Куйвашева (слева) называют Михаила Черепанова (справа) Фото:

В команду свердловского губернатора Евгения Куйвашева войдет Михаил Черепанов — советник по политике президента областного Союза промышленников и предпринимателей (СОСПП), владельца «Группы Синара» Дмитрия Пумпянского. В окружении главы региона Черепанов тоже будет занимать пост советника, сообщил URA.RU источник во власти.

«Черепанов будет новым советником губернатора. Сейчас его готовятся устроить, при этом из СОСПП он не уйдет — одновременно останется советником Пумпянского по политическим вопросам», — передал собеседник агентства. Сам Черепанов в разговоре URA.RU заявил, что воспринимает эти сведения как слухи. В региональном департаменте информполитики к моменту публикации не ответили на запрос агентства.

Считается, что это назначение — еще один символ недавнего примирения Куйвашева и Пумпянского. Ранее обсуждалось, что между ними разгорелся конфликт из-за взаимных претензий по стройкам, которыми занимается «Группа Синара». Апогеем раздора, по слухам, стала перепалка на дне рождения экс-владельца ЧТПЗ Андрея Комарова, где Пумпянский и Куйвашев публично высказали взаимные претензии.

Сейчас же конфликт называют исчерпанным. Первым подтверждением примирения является то, что областное правительство с подачи губернатора закрыло долги перед футбольным клубом «Урал», председателем совета директоров которого является Пумпянский.

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В команду свердловского губернатора Евгения Куйвашева войдет Михаил Черепанов — советник по политике президента областного Союза промышленников и предпринимателей (СОСПП), владельца «Группы Синара» Дмитрия Пумпянского. В окружении главы региона Черепанов тоже будет занимать пост советника, сообщил URA.RU источник во власти. «Черепанов будет новым советником губернатора. Сейчас его готовятся устроить, при этом из СОСПП он не уйдет — одновременно останется советником Пумпянского по политическим вопросам», — передал собеседник агентства. Сам Черепанов в разговоре URA.RU заявил, что воспринимает эти сведения как слухи. В региональном департаменте информполитики к моменту публикации не ответили на запрос агентства. Считается, что это назначение — еще один символ недавнего примирения Куйвашева и Пумпянского. Ранее обсуждалось, что между ними разгорелся конфликт из-за взаимных претензий по стройкам, которыми занимается «Группа Синара». Апогеем раздора, по слухам, стала перепалка на дне рождения экс-владельца ЧТПЗ Андрея Комарова, где Пумпянский и Куйвашев публично высказали взаимные претензии. Сейчас же конфликт называют исчерпанным. Первым подтверждением примирения является то, что областное правительство с подачи губернатора закрыло долги перед футбольным клубом «Урал», председателем совета директоров которого является Пумпянский.
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