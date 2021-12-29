Источник: Куйвашев берет на работу человека Пумпянского

30 декабря 2021 в 23:29 Размер текста - 17 +

Будущим советником Евгения Куйвашева (слева) называют Михаила Черепанова (справа) Фото: Александр Мамаев © URA.RU В команду свердловского губернатора Евгения Куйвашева войдет Михаил Черепанов — советник по политике президента областного Союза промышленников и предпринимателей (СОСПП), владельца «Группы Синара» Дмитрия Пумпянского. В окружении главы региона Черепанов тоже будет занимать пост советника, сообщил URA.RU источник во власти. «Черепанов будет новым советником губернатора. Сейчас его готовятся устроить, при этом из СОСПП он не уйдет — одновременно останется советником Пумпянского по политическим вопросам», — передал собеседник агентства. Сам Черепанов в разговоре URA.RU заявил, что воспринимает эти сведения как слухи. В региональном департаменте информполитики к моменту публикации не ответили на запрос агентства. Считается, что это назначение — еще один символ недавнего примирения Куйвашева и Пумпянского. Ранее обсуждалось, что между ними разгорелся конфликт из-за взаимных претензий по стройкам, которыми занимается «Группа Синара». Апогеем раздора, по слухам, стала перепалка на дне рождения экс-владельца ЧТПЗ Андрея Комарова, где Пумпянский и Куйвашев публично высказали взаимные претензии. Сейчас же конфликт называют исчерпанным. Первым подтверждением примирения является то, что областное правительство с подачи губернатора закрыло долги перед футбольным клубом «Урал», председателем совета директоров которого является Пумпянский. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В команду свердловского губернатора Евгения Куйвашева войдет Михаил Черепанов — советник по политике президента областного Союза промышленников и предпринимателей (СОСПП), владельца «Группы Синара» Дмитрия Пумпянского. В окружении главы региона Черепанов тоже будет занимать пост советника, сообщил URA.RU источник во власти. «Черепанов будет новым советником губернатора. Сейчас его готовятся устроить, при этом из СОСПП он не уйдет — одновременно останется советником Пумпянского по политическим вопросам», — передал собеседник агентства. Сам Черепанов в разговоре URA.RU заявил, что воспринимает эти сведения как слухи. В региональном департаменте информполитики к моменту публикации не ответили на запрос агентства. Считается, что это назначение — еще один символ недавнего примирения Куйвашева и Пумпянского. Ранее обсуждалось, что между ними разгорелся конфликт из-за взаимных претензий по стройкам, которыми занимается «Группа Синара». Апогеем раздора, по слухам, стала перепалка на дне рождения экс-владельца ЧТПЗ Андрея Комарова, где Пумпянский и Куйвашев публично высказали взаимные претензии. Сейчас же конфликт называют исчерпанным. Первым подтверждением примирения является то, что областное правительство с подачи губернатора закрыло долги перед футбольным клубом «Урал», председателем совета директоров которого является Пумпянский.