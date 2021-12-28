Дмитрий Пумпянский и Евгений Куйвашев вновь нашли общий язык Фото: Анна Майорова © URA.RU

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев и владелец «Группы Синара» Дмитрий Пумпянский уладили конфликт из-за взаимных претензий по стройкам, которыми занимается холдинг миллиардера. Как сообщил URA.RU источник, близкий к руководству области, на фоне этих разногласий между бизнесменом и главой региона сохранялось напряжение, но теперь вопрос закрыт.

«Конфликт был из-за строительных проектов по заказу области. У правительства появились претензии к „Синаре“ из-за реализации [проектов], а у „Синары“ были вопросы по оплате работы. Тогда между губернатором и Пумпянским появилось напряжение. Но сейчас они пришли к общему мнению, конфликт исчерпан», — пересказал собеседник во власти. Получить комментарии представителей Куйвашева и «Группы Синара» оперативно не удалось.

В подтверждение того, что примирение случилось, инсайдер раскрыл, что свердловское правительство с подачи Куйвашева погасило долги перед футбольным клубом «Урал», председателем совета директоров которого является Пумпянский. Информацию о погашении подтвердил URA.RU министр спорта области Леонид Рапопорт: «Все обязательства за этот и предыдущий годы перед ФК „Урал“ закрыты». На конец 2019-го задолженность составляла 100 млн рублей.

В середине декабря свердловский истеблишмент обсуждал возможный конфликт губернатора со Свердловским союзом промышленников и предпринимателей (СОСПП, известен как «клуб олигархов»), возглавляет который Пумпянский. Считалось, что именно из-за некой ссоры Куйвашев 10 декабря не приехал на благотворительный аукцион «Екатерининская ассамблея», организованный СОСПП. Спустя несколько дней появился новый повод для домыслов: областные власти на юбилее Уральского филармонического оркестра проигнорировали тему строительства нового здания областной филармонии в Екатеринбурге, возводить которое планировала «Синара».

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