Путин отменил обязательный техосмотр авто в России

В России будет отменен обязательный техосмотр автомобилей. Закон подписал президент России Владимир Путин. Документ размещен на официальном портале правовой информации.
«Легковые автомобили и мототранспортные средства, принадлежащие физлицам и используемые ими исключительно в личных целях, не подлежат техническому осмотру», — говорится в тексте закона. Закон не распространяется на такси и автомобили, которые используются в служебных целях.
Также отменяются штрафы за отсутствие диагностических карт. Вместе с этим закон исключает проведение «техосмотров на обочине» — ситуаций, когда сотрудники ГИБДД проводят техосмотр на дороге, несмотря на наличие у водителя диагностической карты.
В России будет отменен обязательный техосмотр автомобилей. Закон подписал президент России Владимир Путин. Документ размещен на официальном портале правовой информации. «Легковые автомобили и мототранспортные средства, принадлежащие физлицам и используемые ими исключительно в личных целях, не подлежат техническому осмотру», — говорится в тексте закона. Закон не распространяется на такси и автомобили, которые используются в служебных целях. Также отменяются штрафы за отсутствие диагностических карт. Вместе с этим закон исключает проведение «техосмотров на обочине» — ситуаций, когда сотрудники ГИБДД проводят техосмотр на дороге, несмотря на наличие у водителя диагностической карты.