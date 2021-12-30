Путин отменил обязательный техосмотр авто в России

30 декабря 2021 в 22:12 Размер текста - 17 +

Владельцы авто больше не обязаны проводить техосмотр машины Фото: Денис Моргунов © URA.RU В России будет отменен обязательный техосмотр автомобилей. Закон подписал президент России Владимир Путин. Документ размещен на официальном портале правовой информации. «Легковые автомобили и мототранспортные средства, принадлежащие физлицам и используемые ими исключительно в личных целях, не подлежат техническому осмотру», — говорится в тексте закона. Закон не распространяется на такси и автомобили, которые используются в служебных целях. Также отменяются штрафы за отсутствие диагностических карт. Вместе с этим закон исключает проведение «техосмотров на обочине» — ситуаций, когда сотрудники ГИБДД проводят техосмотр на дороге, несмотря на наличие у водителя диагностической карты. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В России будет отменен обязательный техосмотр автомобилей. Закон подписал президент России Владимир Путин. Документ размещен на официальном портале правовой информации. «Легковые автомобили и мототранспортные средства, принадлежащие физлицам и используемые ими исключительно в личных целях, не подлежат техническому осмотру», — говорится в тексте закона. Закон не распространяется на такси и автомобили, которые используются в служебных целях. Также отменяются штрафы за отсутствие диагностических карт. Вместе с этим закон исключает проведение «техосмотров на обочине» — ситуаций, когда сотрудники ГИБДД проводят техосмотр на дороге, несмотря на наличие у водителя диагностической карты.