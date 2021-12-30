Путин отменил обязательный техосмотр авто в России

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Несанкционированная акция в поддержку оппозиции. Тюмень, автомобиль, сотрудники гибдд, гибдд, дорожно патрульная служба, дпс, проверка документов
Владельцы авто больше не обязаны проводить техосмотр машины Фото:

В России будет отменен обязательный техосмотр автомобилей. Закон подписал президент России Владимир Путин. Документ размещен на официальном портале правовой информации.

«Легковые автомобили и мототранспортные средства, принадлежащие физлицам и используемые ими исключительно в личных целях, не подлежат техническому осмотру», — говорится в тексте закона. Закон не распространяется на такси и автомобили, которые используются в служебных целях.

Также отменяются штрафы за отсутствие диагностических карт. Вместе с этим закон исключает проведение «техосмотров на обочине» — ситуаций, когда сотрудники ГИБДД проводят техосмотр на дороге, несмотря на наличие у водителя диагностической карты.

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В России будет отменен обязательный техосмотр автомобилей. Закон подписал президент России Владимир Путин. Документ размещен на официальном портале правовой информации. «Легковые автомобили и мототранспортные средства, принадлежащие физлицам и используемые ими исключительно в личных целях, не подлежат техническому осмотру», — говорится в тексте закона. Закон не распространяется на такси и автомобили, которые используются в служебных целях. Также отменяются штрафы за отсутствие диагностических карт. Вместе с этим закон исключает проведение «техосмотров на обочине» — ситуаций, когда сотрудники ГИБДД проводят техосмотр на дороге, несмотря на наличие у водителя диагностической карты.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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