Байден успокоил Путина по теме размещения войск на Украине

США не собираются размещать войска на Украине, заверил БайденФото: Evan Vucci AP/TASS
США не планируют размещать на Украине наступательные вооружения. Об этом заявил президент США Джо Байден в ходе телефонных переговоров с лидером РФ Владимиром Путиным.
«Основной момент, который прозвучал с американской стороны в ходе этого разговора, — президент Байден четко заявил о том, что США не намерены размещать на Украине ударные наступательные вооружения», — заявил помощник президента РФ по внешней политике Юрий Ушаков в ходе конференц-колла. Помимо этого, Байден подчеркнул недопустимость развязывания ядерной войны. Нужно использовать потенциал РФ и США для обеспечения мира и безопасности в Европе и других странах, передает заявление Байдена Ушаков.
США не планируют размещать на Украине наступательные вооружения. Об этом заявил президент США Джо Байден в ходе телефонных переговоров с лидером РФ Владимиром Путиным. «Основной момент, который прозвучал с американской стороны в ходе этого разговора, — президент Байден четко заявил о том, что США не намерены размещать на Украине ударные наступательные вооружения», — заявил помощник президента РФ по внешней политике Юрий Ушаков в ходе конференц-колла. Помимо этого, Байден подчеркнул недопустимость развязывания ядерной войны. Нужно использовать потенциал РФ и США для обеспечения мира и безопасности в Европе и других странах, передает заявление Байдена Ушаков. Ранее Путин назвал Байдену условие для полного разрыва отношений с Западом. Президент РФ сообщил, что причиной этому может стать введение масштабных санкции против РФ со стороны Запада.