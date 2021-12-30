30 декабря 2021

Байден успокоил Путина по теме размещения войск на Украине

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Джо Байден, байден джо
США не собираются размещать войска на Украине, заверил Байден Фото:

США не планируют размещать на Украине наступательные вооружения. Об этом заявил президент США Джо Байден в ходе телефонных переговоров с лидером РФ Владимиром Путиным.

«Основной момент, который прозвучал с американской стороны в ходе этого разговора, — президент Байден четко заявил о том, что США не намерены размещать на Украине ударные наступательные вооружения», — заявил помощник президента РФ по внешней политике Юрий Ушаков в ходе конференц-колла. Помимо этого, Байден подчеркнул недопустимость развязывания ядерной войны. Нужно использовать потенциал РФ и США для обеспечения мира и безопасности в Европе и других странах, передает заявление Байдена Ушаков.

Ранее Путин назвал Байдену условие для полного разрыва отношений с Западом. Президент РФ сообщил, что причиной этому может стать введение масштабных санкции против РФ со стороны Запада.

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США не планируют размещать на Украине наступательные вооружения. Об этом заявил президент США Джо Байден в ходе телефонных переговоров с лидером РФ Владимиром Путиным. «Основной момент, который прозвучал с американской стороны в ходе этого разговора, — президент Байден четко заявил о том, что США не намерены размещать на Украине ударные наступательные вооружения», — заявил помощник президента РФ по внешней политике Юрий Ушаков в ходе конференц-колла. Помимо этого, Байден подчеркнул недопустимость развязывания ядерной войны. Нужно использовать потенциал РФ и США для обеспечения мира и безопасности в Европе и других странах, передает заявление Байдена Ушаков. Ранее Путин назвал Байдену условие для полного разрыва отношений с Западом. Президент РФ сообщил, что причиной этому может стать введение масштабных санкции против РФ со стороны Запада.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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