Байден успокоил Путина по теме размещения войск на Украине

31 декабря 2021 в 04:22 Размер текста - 17 +

США не собираются размещать войска на Украине, заверил Байден Фото: Evan Vucci AP/TASS США не планируют размещать на Украине наступательные вооружения. Об этом заявил президент США Джо Байден в ходе телефонных переговоров с лидером РФ Владимиром Путиным. «Основной момент, который прозвучал с американской стороны в ходе этого разговора, — президент Байден четко заявил о том, что США не намерены размещать на Украине ударные наступательные вооружения», — заявил помощник президента РФ по внешней политике Юрий Ушаков в ходе конференц-колла. Помимо этого, Байден подчеркнул недопустимость развязывания ядерной войны. Нужно использовать потенциал РФ и США для обеспечения мира и безопасности в Европе и других странах, передает заявление Байдена Ушаков. Ранее Путин назвал Байдену условие для полного разрыва отношений с Западом. Президент РФ сообщил, что причиной этому может стать введение масштабных санкции против РФ со стороны Запада. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

США не планируют размещать на Украине наступательные вооружения. Об этом заявил президент США Джо Байден в ходе телефонных переговоров с лидером РФ Владимиром Путиным. «Основной момент, который прозвучал с американской стороны в ходе этого разговора, — президент Байден четко заявил о том, что США не намерены размещать на Украине ударные наступательные вооружения», — заявил помощник президента РФ по внешней политике Юрий Ушаков в ходе конференц-колла. Помимо этого, Байден подчеркнул недопустимость развязывания ядерной войны. Нужно использовать потенциал РФ и США для обеспечения мира и безопасности в Европе и других странах, передает заявление Байдена Ушаков. Ранее Путин назвал Байдену условие для полного разрыва отношений с Западом. Президент РФ сообщил, что причиной этому может стать введение масштабных санкции против РФ со стороны Запада.