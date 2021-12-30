30 декабря 2021

В центре Гамалеи разрешили выпить на Новый год бокал шампанского

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Абрау-Дюрсо. Вино и сыр. Екатеринбург, бокалы с шампанским, бокал
Александр Гинцбург разрешил россиянам выпить один-два бокала шампанского в честь праздника Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Один или два бокала шампанского в новогоднюю ночь не повлияют на выработку антител у недавно поставивших себе прививку. Об этом сообщил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

«Полностью в новогоднюю ночь не обязательно отказываться от алкоголя, один-два бокала антителам, не помешают», — рассказал он ТАСС. Гинцбург отметил, что в целом злоупотребление алкоголем пагубно влияет на здоровье человека.

По его словам, при распитии спиртных напитков очень сильно страдает иммунная система: умирают иммунные клетки и сужаются сосуды. Он отметил, что людям, склонным к гипертонии, крайне опасно пить алкоголь, так как это может послужить дополнительным фактором риска инсультов и инфарктов. В заключение он добавил, что алкоголь в целом ослабляет иммунитет и впоследствии повышает подверженность заражению COVID-19.

Александр Гинцбург посоветовал не приглашать к себе домой Деда Мороза на Новый год. По его словам, родителям нужно обезопасить своих детей от риска заболеть опасным вирусом. Он предложил родителям самим нарядиться в новогодние костюмы и поздравить своих детей.

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Один или два бокала шампанского в новогоднюю ночь не повлияют на выработку антител у недавно поставивших себе прививку. Об этом сообщил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург. «Полностью в новогоднюю ночь не обязательно отказываться от алкоголя, один-два бокала антителам, не помешают», — рассказал он ТАСС. Гинцбург отметил, что в целом злоупотребление алкоголем пагубно влияет на здоровье человека. По его словам, при распитии спиртных напитков очень сильно страдает иммунная система: умирают иммунные клетки и сужаются сосуды. Он отметил, что людям, склонным к гипертонии, крайне опасно пить алкоголь, так как это может послужить дополнительным фактором риска инсультов и инфарктов. В заключение он добавил, что алкоголь в целом ослабляет иммунитет и впоследствии повышает подверженность заражению COVID-19. Александр Гинцбург посоветовал не приглашать к себе домой Деда Мороза на Новый год. По его словам, родителям нужно обезопасить своих детей от риска заболеть опасным вирусом. Он предложил родителям самим нарядиться в новогодние костюмы и поздравить своих детей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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