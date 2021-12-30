В центре Гамалеи разрешили выпить на Новый год бокал шампанского

31 декабря 2021 в 06:29 Размер текста - 17 +

Александр Гинцбург разрешил россиянам выпить один-два бокала шампанского в честь праздника Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Один или два бокала шампанского в новогоднюю ночь не повлияют на выработку антител у недавно поставивших себе прививку. Об этом сообщил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург. «Полностью в новогоднюю ночь не обязательно отказываться от алкоголя, один-два бокала антителам, не помешают», — рассказал он ТАСС. Гинцбург отметил, что в целом злоупотребление алкоголем пагубно влияет на здоровье человека. По его словам, при распитии спиртных напитков очень сильно страдает иммунная система: умирают иммунные клетки и сужаются сосуды. Он отметил, что людям, склонным к гипертонии, крайне опасно пить алкоголь, так как это может послужить дополнительным фактором риска инсультов и инфарктов. В заключение он добавил, что алкоголь в целом ослабляет иммунитет и впоследствии повышает подверженность заражению COVID-19. Александр Гинцбург посоветовал не приглашать к себе домой Деда Мороза на Новый год. По его словам, родителям нужно обезопасить своих детей от риска заболеть опасным вирусом. Он предложил родителям самим нарядиться в новогодние костюмы и поздравить своих детей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Один или два бокала шампанского в новогоднюю ночь не повлияют на выработку антител у недавно поставивших себе прививку. Об этом сообщил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург. «Полностью в новогоднюю ночь не обязательно отказываться от алкоголя, один-два бокала антителам, не помешают», — рассказал он ТАСС. Гинцбург отметил, что в целом злоупотребление алкоголем пагубно влияет на здоровье человека. По его словам, при распитии спиртных напитков очень сильно страдает иммунная система: умирают иммунные клетки и сужаются сосуды. Он отметил, что людям, склонным к гипертонии, крайне опасно пить алкоголь, так как это может послужить дополнительным фактором риска инсультов и инфарктов. В заключение он добавил, что алкоголь в целом ослабляет иммунитет и впоследствии повышает подверженность заражению COVID-19. Александр Гинцбург посоветовал не приглашать к себе домой Деда Мороза на Новый год. По его словам, родителям нужно обезопасить своих детей от риска заболеть опасным вирусом. Он предложил родителям самим нарядиться в новогодние костюмы и поздравить своих детей.