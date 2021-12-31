В январе в России вступят в силу сразу несколько законов и нововведений Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В России с 1 января 2022 года россиян ждут изменения в ряде сфер. Например, в стране вырастет прожиточный минимум и МРОТ, а также будут отменены требования об обязательном техосмотре для оформления ОСАГО.

Рост маткапитала. Вступают в силу нормы, согласно которым материнский капитал индексируется по фактической, а не по прогнозной инфляции;

Увеличение МРОТ. Минимальный размер оплаты труда повысят до 13 тысяч 890 рублей в месяц. В 2021 году он составлял 12 тысяч 792 рубля;

Выплаты на детей до трех лет для большего числа семей. Доход на каждого члена семьи должен составлять не более двукратной величины прожиточного минимума для трудоспособного населения в регионе, сообщается на сайте Госдумы;

Информирование о льготах. Граждане смогут получать информацию о мерах соцподдержки при личном посещении органов власти и местного самоуправления, специализированных организаций и МФЦ;

Увеличение лимита «Пушкинской карты». Лимит вырастет с 3 тысяч до 5 тысяч рублей. Карту могут оформить граждане в возрасте от 14 до 22 лет. На нее можно приобрести билет в театр, музей, галерею или филармонию;

Получение субсидии на оплату ЖКХ. Субсидию с 1 января получать все кроме тех, чье дело о взыскании долгов по ЖКХ было рассмотрено в суде и тех, у кого долги образовались за период не более трех последних лет;

Увеличенная льгота для школьников. Лимит «Пушкинской карты», по которой школьники могут посетить культурные места, будет увеличен с трех до пяти тысяч рублей;

Наказание для лихачей на дорогах. Те, кто намерено превышает скоростной режим или выезжает на полосу встречного движения, будут получать более жесткое наказание с 10 января;

Ужесточение ответственности за неуплату алиментов. С 10 января даже за частичную неуплату алиментов должники будут нести ответственность — обязательные работы до 150 часов, арест до 15 суток или штраф в размере 20 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что ПФР будет по-новому выплачивать пенсии. Со следующего года ПФР будут принимать россиян только по предварительной записи или дистанционно. Услуги будут оказывать по электронной почте, пишет Nation News. Это связано с новыми ограничениями, которые вводят для борьбы с коронавирусом. Чиновники лично будут проверять факт регистрации места жительства для продления выплат.