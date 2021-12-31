Сбербанк дважды списал деньги умершего человека

31 декабря 2021 в 12:22 Размер текста - 17 +

В самом банке заявляют, что задолженность все еще не погашена Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Сбербанк дважды списал долги умершего жителя Екатеринбурга, по которым расплачивались его наследники. В первый раз родственники рассчитались с банком самостоятельно, а спустя полгода конгломерат повторно списал все средства со счетов и заблокировал их карты. При этом в самом банке заявляют, что задолженность все еще не погашена. «В 2018 году мой муж Вернигора Михаил погиб. У него было два кредита — в ВТБ и Райфайзен-банке, и кредитная карта Сбербанка. Я уведомила всех о смерти мужа, дополнительно нотариус делала запрос в Сбербанк о наличии счетов. Спустя 2,5 года банк насчитал на долг проценты за это время, и предъявил иск наследникам. Решением суда с троих наследников взыскали задолженность в размере 205 тысяч рублей», — написала Анна Ворончихина в своем Feacebook. А спустя полгода, по словам женщины, Сбербанк подал ходатайство о возбуждении исполнительного производства. Позже были списаны все средства со счетов Сбербанка наследников, карты заблокированы. «Сегодня ходила в Сбербанк, показывала документы об оплате. Говорят, да, мы деньги принимали. Смотрят в компьютер и говорят — задолженность висит», — отметила она. Таким образом, снятая со счетов наследников сумма превышает сумму задолженности по решению суда. «Вы же теперь с нас, с каждой требуете по 200 000+! То есть на сегодняшний день вы уже присвоили себе в два раза больше, чем положено по суду, и требуете еще?», — подытожила она. URA.RU направило запрос в пресс-службу Сбербанка для получения комментариев по данной теме. На момент публикации ответа от банка не поступило. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Сбербанк дважды списал долги умершего жителя Екатеринбурга, по которым расплачивались его наследники. В первый раз родственники рассчитались с банком самостоятельно, а спустя полгода конгломерат повторно списал все средства со счетов и заблокировал их карты. При этом в самом банке заявляют, что задолженность все еще не погашена. «В 2018 году мой муж Вернигора Михаил погиб. У него было два кредита — в ВТБ и Райфайзен-банке, и кредитная карта Сбербанка. Я уведомила всех о смерти мужа, дополнительно нотариус делала запрос в Сбербанк о наличии счетов. Спустя 2,5 года банк насчитал на долг проценты за это время, и предъявил иск наследникам. Решением суда с троих наследников взыскали задолженность в размере 205 тысяч рублей», — написала Анна Ворончихина в своем Feacebook. А спустя полгода, по словам женщины, Сбербанк подал ходатайство о возбуждении исполнительного производства. Позже были списаны все средства со счетов Сбербанка наследников, карты заблокированы. «Сегодня ходила в Сбербанк, показывала документы об оплате. Говорят, да, мы деньги принимали. Смотрят в компьютер и говорят — задолженность висит», — отметила она. Таким образом, снятая со счетов наследников сумма превышает сумму задолженности по решению суда. «Вы же теперь с нас, с каждой требуете по 200 000+! То есть на сегодняшний день вы уже присвоили себе в два раза больше, чем положено по суду, и требуете еще?», — подытожила она. URA.RU направило запрос в пресс-службу Сбербанка для получения комментариев по данной теме. На момент публикации ответа от банка не поступило.