Документ, где прописано, как будет развиваться Екатеринбург до 2025-го, не правили шесть лет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Министерство строительства Свердловской области утвердило изменения в генплан Екатеринбурга — основной градостроительный документ — до 2025 года. Об этом URA.RU сообщил источник в региональном кабмине. По словам собеседника агентства, подпись под документом была поставлена 30 декабря, в последний рабочий день 2021 года.

«Приказ готовят к опубликованию. Видимо, появится он уже после нового года», — поделился инсайдер. Представитель минстроя сказала корреспонденту, что такая информацией к ней не поступала.

Проект изменений в генплан появился в публичном доступе осенью. По слухам, мэрия хотела поправить документ, принятый в 2005 году, последние пять-шесть лет: он не только утратил актуальность, но и перестал в полной мере соответствовать Градостроительному кодексу РФ. Общественники сразу обратили внимание, что власти намерены (в действительности чиновники хитрили) отдать под застройку восемь зеленых зон. На общественных обсуждениях мэрия прислушалась и убрала из списка половину участков — парк УрГУПС, аллею Дворца спорта вдоль улицы Большакова, парк им. Блюхера и лесной участок на Постовского.

Среди других заметных изменений — появление на карте Большого Академического, застройка промышленной и складской зон вокруг ЖД-вокзала, застройка ВИЗа-Правобережного, территории на месте старого Верх-Исетского завода, строительство в Новокольцовском, на отсыпном острове у ЦПКиО. Также в документе прописаны реконструкция дорожных развязок, появление трамвайных линий — в том числе в центре города, на улицах 8 Марта и Бориса Ельцина, — и кольцевой ветки электрички (так называемое наземное метро).

Параллельно власти верстают генплан до 2045 года. Приниматься он будет в 2023-м — по новым правилам. С 1 января 2022 года утверждение и изменение генплана — прерогатива мэрии и гордумы. Несколько дней назад муниципальные власти внесли поправки в другой важнейший документ — местные нормативы градостроительного проектирования. Его не меняли с 2015-го.

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