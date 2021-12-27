На МНГП строители должны опираться при проектировании новых зданий Фото: Размик Закарян © URA.RU

Дума Екатеринбурга утвердила новые нормативы градостроительного проектирования (МНГП), подготовленные горадминистрацией. Документ — один из ключевых для городских девелоперов (наряду с генпланом и правилами землепользования и застройки). Он определяет, сколько должно быть школ, садиков, дорог, парковок и зеленого пространства на определенную плотность населения. Вступившие в силу поправки (первые за шесть лет) среди прочего предполагают увеличение этажности домов.

При проектировании высоток девелоперы должны предусматривать 30 квадратных метров на одного человека. Но теперь, если застройщик участвует в реновации, указанный параметр может быть увеличен еще на 25%. И еще на 25%, если рядом находятся остановки трамвая, электрички и станции метро.

Кроме того, власти отрегулировали парковочный норматив. Как и прежде, на 80 квадратных метров должно приходиться одно машино-место, но этот показатель застройщики могут снижать на те же 25% — если поблизости остановки трамвая, электрички или станции метро. По замыслу чиновников, обе меры призваны сделать общественный транспорт более популярным. Особых споров их предложения не вызвали.

Обновлено в 13:21: во втором абзаце новости исправлена ошибка

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