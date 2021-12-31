Пользователи соцсетей не поверили заявлению главы Минфина РФ Антона Силуанова о том, что ведомство не планирует повышать ставки НДФЛ, НДС и налога на прибыль в ближайшие три года. Многие считают, что правительство введен новые налоги в случае, если не будет повышать вышеперечисленные.
Некоторые россияне считают, что в таком случае в стране повысят коммунальные платежи. А некоторые сетуют на то, что через три года налоги все-таки повысят.
Некоторые считают, что в России введут новые налоги.
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…а кто-то призывает поднять налоги для тех, кто получает более 5 млн рублей в год
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Россияне считают, что в случае стабильных налогов начнут поднимать стоимость коммунальных услуг
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А кто-то и вовсе не верит заявлению Силуанова
Twitter
Некоторые сетуют на то, что через три года налоги все-таки повысят
Пользователи соцсетей не поверили заявлению главы Минфина РФ Антона Силуанова о том, что ведомство не планирует повышать ставки НДФЛ, НДС и налога на прибыль в ближайшие три года. Многие считают, что правительство введен новые налоги в случае, если не будет повышать вышеперечисленные. Некоторые россияне считают, что в таком случае в стране повысят коммунальные платежи. А некоторые сетуют на то, что через три года налоги все-таки повысят.