Соцсети взорвались от идеи не поднимать налоги до 2024 года. «Введут новые»

31 декабря 2021 в 14:56 Размер текста - 17 +

Россияне не поверили, что налоги не поднимут до выборов президента Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Пользователи соцсетей не поверили заявлению главы Минфина РФ Антона Силуанова о том, что ведомство не планирует повышать ставки НДФЛ, НДС и налога на прибыль в ближайшие три года. Многие считают, что правительство введен новые налоги в случае, если не будет повышать вышеперечисленные. Некоторые россияне считают, что в таком случае в стране повысят коммунальные платежи. А некоторые сетуют на то, что через три года налоги все-таки повысят. Некоторые считают, что в России введут новые налоги. Telegram …а кто-то призывает поднять налоги для тех, кто получает более 5 млн рублей в год ВКонтакте Россияне считают, что в случае стабильных налогов начнут поднимать стоимость коммунальных услуг Twitter А кто-то и вовсе не верит заявлению Силуанова Twitter Некоторые сетуют на то, что через три года налоги все-таки повысят Twitter Многие предлагают и вовсе убрать налоги в стране Twitter Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Пользователи соцсетей не поверили заявлению главы Минфина РФ Антона Силуанова о том, что ведомство не планирует повышать ставки НДФЛ, НДС и налога на прибыль в ближайшие три года. Многие считают, что правительство введен новые налоги в случае, если не будет повышать вышеперечисленные. Некоторые россияне считают, что в таком случае в стране повысят коммунальные платежи. А некоторые сетуют на то, что через три года налоги все-таки повысят.