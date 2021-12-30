Глава Минфина РФ пообещал три года не повышать налоги

Министерство финансов России не планирует повышать ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ), налога на добавленную стоимость (НДС) и налога на прибыль. Об этом сообщил глава ведомства Антон Силуанов.
«Минфин не планирует в ближайшие три года новых повышений ставок НДФЛ, НДС и налога на прибыль в России», — сказал Силуанов. Заявление прозвучало в эфире «России 24».
Ранее председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в разговоре с URA.RU предложил поднять НДФЛ. По его словам, нужно ввести прогрессивную шкалу налогообложения до 35%.
В следующем году некоторых предпринимателей ждет снижение ставок по налогам или освобождение от его уплаты. Это коснется оказывающих услуги в сфере общественного питания, сообщил заслуженный юрист России Иван Соловьев.
Министерство финансов России не планирует повышать ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ), налога на добавленную стоимость (НДС) и налога на прибыль. Об этом сообщил глава ведомства Антон Силуанов. «Минфин не планирует в ближайшие три года новых повышений ставок НДФЛ, НДС и налога на прибыль в России», — сказал Силуанов. Заявление прозвучало в эфире «России 24». Ранее председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в разговоре с URA.RU предложил поднять НДФЛ. По его словам, нужно ввести прогрессивную шкалу налогообложения до 35%. В следующем году некоторых предпринимателей ждет снижение ставок по налогам или освобождение от его уплаты. Это коснется оказывающих услуги в сфере общественного питания, сообщил заслуженный юрист России Иван Соловьев.