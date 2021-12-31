В Госдуме оценили вероятность войны России и США

Угроза прямого военного столкновения России и США постепенно уходит. Об этом заявил первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.
«Совершенно точно угроза военного столкновения уходит постепенно вместе с этим годом», — сказал Затулин в беседе с РИА «Новости». По словам Затулина, в январе стоит ждать новых событий в отношениях России и США.
Ранее президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден провели телефонные переговоры, пишет RT. Путин сообщил, что введение новых санкций может привести к разрыву отношений между странами. Байден отметил, что США не планируют размещать на Украине наступательные вооружения. Помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что Байден согласился с требованием России достичь гарантий безопасности, сообщает агентство Nation News.
Угроза прямого военного столкновения России и США постепенно уходит. Об этом заявил первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин. «Совершенно точно угроза военного столкновения уходит постепенно вместе с этим годом», — сказал Затулин в беседе с РИА «Новости». По словам Затулина, в январе стоит ждать новых событий в отношениях России и США. Ранее президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден провели телефонные переговоры, пишет RT. Путин сообщил, что введение новых санкций может привести к разрыву отношений между странами. Байден отметил, что США не планируют размещать на Украине наступательные вооружения. Помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что Байден согласился с требованием России достичь гарантий безопасности, сообщает агентство Nation News.