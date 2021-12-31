В Госдуме оценили вероятность войны России и США 31 декабря 2021 в 17:04 Размер текста - 17 + По словам Константина Затулина, угроза войны США и России постепенно уходит Фото: Анна Майорова © URA.RU Угроза прямого военного столкновения России и США постепенно уходит. Об этом заявил первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин. «Совершенно точно угроза военного столкновения уходит постепенно вместе с этим годом», — сказал Затулин в беседе с РИА «Новости». По словам Затулина, в январе стоит ждать новых событий в отношениях России и США. Ранее президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден провели телефонные переговоры, пишет RT. Путин сообщил, что введение новых санкций может привести к разрыву отношений между странами. Байден отметил, что США не планируют размещать на Украине наступательные вооружения. Помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что Байден согласился с требованием России достичь гарантий безопасности, сообщает агентство Nation News. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. Угроза прямого военного столкновения России и США постепенно уходит. Об этом заявил первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин. «Совершенно точно угроза военного столкновения уходит постепенно вместе с этим годом», — сказал Затулин в беседе с РИА «Новости». По словам Затулина, в январе стоит ждать новых событий в отношениях России и США. Ранее президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден провели телефонные переговоры, пишет RT. Путин сообщил, что введение новых санкций может привести к разрыву отношений между странами. Байден отметил, что США не планируют размещать на Украине наступательные вооружения. Помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что Байден согласился с требованием России достичь гарантий безопасности, сообщает агентство Nation News. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} Расскажите о новости друзьям