31 декабря 2021

США и Канада обсудили меры в случае агрессии РФ против Украины

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Владимир Жириновский. Москва, чиновники, политик, чиновник, политика, министр
Блинкен и Жоли обсудили меры в случае агрессии РФ против Украины Фото:
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Война на Украине

Американский государственный деятель Энтони Блинкен и министр иностранный дел Канады Мелани Жоли обсудили дальнейшие меры, которые будут предприняты в случае «агрессии» Росси против Украины. Об содержании телефонного разговора сообщили сотрудники Госдепа.

«[Они обсудили] общие приоритеты, в том числе решительный и единый ответ на дальнейшую агрессию России против Украины », — сказано в сообщении пресс-службы Госдепа 31 декабря. Также Блинкен и Жоли обсудили ситуацию в регионах Индийского и Тихого океанов.

Сообщается, что государственные деятели также затронули тему насчет готовности союзников и партнеров обеспечить масштабные последствия и серьезные издержки для России за подобные действия.

Ранее Энтони Блинкен сообщил о том, что в случае агрессии России против Украины «Северный поток — 2» вряд ли будет запущен. Кроме того, заместитель американского госсекретаря Виктория Нуланд рассказала, что в случае вторжения РФ на Украину, США и союзники будут думать о полной изоляции России от мировой финансовой системы.

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Американский государственный деятель Энтони Блинкен и министр иностранный дел Канады Мелани Жоли обсудили дальнейшие меры, которые будут предприняты в случае «агрессии» Росси против Украины. Об содержании телефонного разговора сообщили сотрудники Госдепа. «[Они обсудили] общие приоритеты, в том числе решительный и единый ответ на дальнейшую агрессию России против Украины », — сказано в сообщении пресс-службы Госдепа 31 декабря. Также Блинкен и Жоли обсудили ситуацию в регионах Индийского и Тихого океанов. Сообщается, что государственные деятели также затронули тему насчет готовности союзников и партнеров обеспечить масштабные последствия и серьезные издержки для России за подобные действия. Ранее Энтони Блинкен сообщил о том, что в случае агрессии России против Украины «Северный поток — 2» вряд ли будет запущен. Кроме того, заместитель американского госсекретаря Виктория Нуланд рассказала, что в случае вторжения РФ на Украину, США и союзники будут думать о полной изоляции России от мировой финансовой системы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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