США и Канада обсудили меры в случае агрессии РФ против Украины

Американский государственный деятель Энтони Блинкен и министр иностранный дел Канады Мелани Жоли обсудили дальнейшие меры, которые будут предприняты в случае «агрессии» Росси против Украины. Об содержании телефонного разговора сообщили сотрудники Госдепа.
«[Они обсудили] общие приоритеты, в том числе решительный и единый ответ на дальнейшую агрессию России против Украины », — сказано в сообщении пресс-службы Госдепа 31 декабря. Также Блинкен и Жоли обсудили ситуацию в регионах Индийского и Тихого океанов.
Сообщается, что государственные деятели также затронули тему насчет готовности союзников и партнеров обеспечить масштабные последствия и серьезные издержки для России за подобные действия.
Ранее Энтони Блинкен сообщил о том, что в случае агрессии России против Украины «Северный поток — 2» вряд ли будет запущен. Кроме того, заместитель американского госсекретаря Виктория Нуланд рассказала, что в случае вторжения РФ на Украину, США и союзники будут думать о полной изоляции России от мировой финансовой системы.
Американский государственный деятель Энтони Блинкен и министр иностранный дел Канады Мелани Жоли обсудили дальнейшие меры, которые будут предприняты в случае «агрессии» Росси против Украины. Об содержании телефонного разговора сообщили сотрудники Госдепа. «[Они обсудили] общие приоритеты, в том числе решительный и единый ответ на дальнейшую агрессию России против Украины », — сказано в сообщении пресс-службы Госдепа 31 декабря. Также Блинкен и Жоли обсудили ситуацию в регионах Индийского и Тихого океанов. Сообщается, что государственные деятели также затронули тему насчет готовности союзников и партнеров обеспечить масштабные последствия и серьезные издержки для России за подобные действия. Ранее Энтони Блинкен сообщил о том, что в случае агрессии России против Украины «Северный поток — 2» вряд ли будет запущен. Кроме того, заместитель американского госсекретаря Виктория Нуланд рассказала, что в случае вторжения РФ на Украину, США и союзники будут думать о полной изоляции России от мировой финансовой системы.