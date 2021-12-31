США и Канада обсудили меры в случае агрессии РФ против Украины

01 января 2022 в 01:01 Размер текста - 17 +

Блинкен и Жоли обсудили меры в случае агрессии РФ против Украины Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Война на Украине Американский государственный деятель Энтони Блинкен и министр иностранный дел Канады Мелани Жоли обсудили дальнейшие меры, которые будут предприняты в случае «агрессии» Росси против Украины. Об содержании телефонного разговора сообщили сотрудники Госдепа. «[Они обсудили] общие приоритеты, в том числе решительный и единый ответ на дальнейшую агрессию России против Украины », — сказано в сообщении пресс-службы Госдепа 31 декабря. Также Блинкен и Жоли обсудили ситуацию в регионах Индийского и Тихого океанов. Сообщается, что государственные деятели также затронули тему насчет готовности союзников и партнеров обеспечить масштабные последствия и серьезные издержки для России за подобные действия. Ранее Энтони Блинкен сообщил о том, что в случае агрессии России против Украины «Северный поток — 2» вряд ли будет запущен. Кроме того, заместитель американского госсекретаря Виктория Нуланд рассказала, что в случае вторжения РФ на Украину, США и союзники будут думать о полной изоляции России от мировой финансовой системы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Американский государственный деятель Энтони Блинкен и министр иностранный дел Канады Мелани Жоли обсудили дальнейшие меры, которые будут предприняты в случае «агрессии» Росси против Украины. Об содержании телефонного разговора сообщили сотрудники Госдепа. «[Они обсудили] общие приоритеты, в том числе решительный и единый ответ на дальнейшую агрессию России против Украины », — сказано в сообщении пресс-службы Госдепа 31 декабря. Также Блинкен и Жоли обсудили ситуацию в регионах Индийского и Тихого океанов. Сообщается, что государственные деятели также затронули тему насчет готовности союзников и партнеров обеспечить масштабные последствия и серьезные издержки для России за подобные действия. Ранее Энтони Блинкен сообщил о том, что в случае агрессии России против Украины «Северный поток — 2» вряд ли будет запущен. Кроме того, заместитель американского госсекретаря Виктория Нуланд рассказала, что в случае вторжения РФ на Украину, США и союзники будут думать о полной изоляции России от мировой финансовой системы.