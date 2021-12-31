Путин запретил вывозить дерево из России. «Ни в какие ворота не лезет»

01 января 2022 в 05:33 Размер текста - 17 +

Владимир Путин запретил вывоз леса из России во время видеоконференции в 2020 году Фото: Анна Майорова © URA.RU С 1 января 2022 года начал действовать запрет на вывоз ценных пород дерева из РФ. Распоряжение о данном запрете было введено в сентябре 2020 года по распоряжению президента России Владимира Путина. «Поручаю с 1 января 2022 года ввести полный запрет вывоза из России необработанных или грубо, только для вида обработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород», — сказал президент во время совещания по вопросам развития и декриминализации лесного комплекса. Видеоконференция проходила в сентябре 2020 года. В ходе конференции Путин также поручил реформировать систему контроля за лесами, распространить жесткий надзор на транспортировкой, хранением и переработкой древесины. Сейчас эта система «не лезет ни в какие ворота», подчеркнул президент. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

С 1 января 2022 года начал действовать запрет на вывоз ценных пород дерева из РФ. Распоряжение о данном запрете было введено в сентябре 2020 года по распоряжению президента России Владимира Путина. «Поручаю с 1 января 2022 года ввести полный запрет вывоза из России необработанных или грубо, только для вида обработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород», — сказал президент во время совещания по вопросам развития и декриминализации лесного комплекса. Видеоконференция проходила в сентябре 2020 года. В ходе конференции Путин также поручил реформировать систему контроля за лесами, распространить жесткий надзор на транспортировкой, хранением и переработкой древесины. Сейчас эта система «не лезет ни в какие ворота», подчеркнул президент.