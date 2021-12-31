31 декабря 2021

Путин запретил вывозить дерево из России. «Ни в какие ворота не лезет»

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Владимир Путин запретил вывоз леса из России во время видеоконференции в 2020 году Фото:

С 1 января 2022 года начал действовать запрет на вывоз ценных пород дерева из РФ. Распоряжение о данном запрете было введено в сентябре 2020 года по распоряжению президента России Владимира Путина.

«Поручаю с 1 января 2022 года ввести полный запрет вывоза из России необработанных или грубо, только для вида обработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород», — сказал президент во время совещания по вопросам развития и декриминализации лесного комплекса. Видеоконференция проходила в сентябре 2020 года.

В ходе конференции Путин также поручил реформировать систему контроля за лесами, распространить жесткий надзор на транспортировкой, хранением и переработкой древесины. Сейчас эта система «не лезет ни в какие ворота», подчеркнул президент.

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С 1 января 2022 года начал действовать запрет на вывоз ценных пород дерева из РФ. Распоряжение о данном запрете было введено в сентябре 2020 года по распоряжению президента России Владимира Путина. «Поручаю с 1 января 2022 года ввести полный запрет вывоза из России необработанных или грубо, только для вида обработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород», — сказал президент во время совещания по вопросам развития и декриминализации лесного комплекса. Видеоконференция проходила в сентябре 2020 года. В ходе конференции Путин также поручил реформировать систему контроля за лесами, распространить жесткий надзор на транспортировкой, хранением и переработкой древесины. Сейчас эта система «не лезет ни в какие ворота», подчеркнул президент.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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